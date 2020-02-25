散布「大麻可殺死武漢肺炎病毒」謠言 調查局逮2網友

新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，近期坊間謠傳「大麻可殺死武漢肺炎病毒」、「某醫院囤積大量口罩」等不實訊息，引發嚴重誤導與對立，調查局為遏止假訊息影響公共秩序及干擾防疫，近日再約談2網友到案。

航業調查處高雄調查站調查，近日臉書謠傳「大麻可殺死武漢肺炎病毒」之訊息，是南投謝姓縣民所散布，昨天約談謝男到案，證實有散布不實訊息之情事，依違反傳染病防治法移送法辦。

另外，近期於臉書謠傳「聽聞醫院口罩庫存統計，發現新北○○，個別就高達50萬庫存口罩，遠高於其本身及所有醫院戰備存量，對照第一線醫護口罩全面吃緊真的很離譜」之假訊息，調查局向醫院查證非屬事實。

經溯源調查是台南張姓市民所散布，新北市調查處昨天約談張到案，依違反社會秩序維護法移送法辦。