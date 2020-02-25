老友庭院橘子成熟了 帶三姊妹造訪未經同意摘來吃挨告

蕭姓男子帶葉姓3姊妹在新北市貢寮遊玩，到江姓友人住處時，看到江庭院中橘子樹的橘子已成熟，雖沒聯絡上江，仍告訴葉女可以摘來吃，涉嫌竊盜。江發現橘子被偷，調閱監視器沒認出蕭男身分報案，後來才知是誤會。檢察官偵結，認定蕭等4人無竊盜意圖，處分不起訴。

檢警調查，移民加拿大30多年的葉姓女子返台，去年12月9日和兩個妹妹，由蕭姓友人帶領到新北市貢寮區遊玩。4人來到與蕭叔姪相稱的江姓男子住處時，看到種在庭院的橘子樹長了橘子，葉姓姊妹中的2人各摘了3顆、2顆橘子。

江事後發現庭院橘子樹上的橘子有短少，調閱監視器發現1名頭戴鴨舌帽男子和3名陌生女子偷採橘子，報警處理。

蕭供稱，認識江姓男子已38年，都叫他「阿源叔」，當天帶葉姓3姊妹出遊，順便要去拜訪阿源叔，但叫門無人回應，打手機給江也沒接。葉女問他可不可以摘幾顆橘子吃？他覺得以兩人的情誼，摘幾個來吃應該沒關係，江不會介意，就跟葉女說可以。

江的兒子證稱，蕭確實和他的爸爸認識3、40年，兩人以叔姪相稱。如果一開始就知道是蕭帶朋友來摘子吃，爸爸不會介意，但查看監視器發現偷摘橘子的女子是陌生人，蕭則是戴鴨舌帽所以沒認出來，才會提告。

江說，後來和蕭聯絡，得知原委，爸爸發現全案是誤會一場，想要撤回告訴，希望檢察官給予不起訴處分。

檢察官指出，蕭和葉女的供詞與江男說法吻合，主觀上應無不法所有意圖及竊盜故意，以罪嫌不足不起訴。