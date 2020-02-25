桃園龍潭警方配合開學 加強19校交管勤務和防疫

寒假結束開學第一天，桃園市龍潭警分局轄區高中職以下19所(高中4所、國中3所、國小12所），有鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，分局今天編排警力投入龍潭區各國中、小學校門口，加強交通疏導及取締勸導違規停車。

龍潭警方協調轄區各級學校加強門禁管制，並請有保全的學校強化防護措施。另針對未設駐衛警察的學校，由警方加強早晨、中午、黃昏、深夜巡邏勤務，配合學校需求，定時或不定時進入校園，協助校園維護安全維護。警方除了維護治安，也配合學校各項防疫措施，落實與學校聯繫和通報機制。