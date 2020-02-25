桃園龍潭警方配合開學 加強19校交管勤務和防疫
寒假結束開學第一天，桃園市龍潭警分局轄區高中職以下19所(高中4所、國中3所、國小12所），有鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，分局今天編排警力投入龍潭區各國中、小學校門口，加強交通疏導及取締勸導違規停車。
龍潭警方協調轄區各級學校加強門禁管制，並請有保全的學校強化防護措施。另針對未設駐衛警察的學校，由警方加強早晨、中午、黃昏、深夜巡邏勤務，配合學校需求，定時或不定時進入校園，協助校園維護安全維護。警方除了維護治安，也配合學校各項防疫措施，落實與學校聯繫和通報機制。
警方提醒學生家長和學校做好各項防疫措施時，避免學生入校前測量體溫、噴酒精排隊的隊伍影響入校速度，造成校門口交通大打結。龍潭警分局長蕭欽杰呼籲民眾請勿於學校周邊，任意違規停車妨礙交通，並遵守員警指揮疏導，以免增加車流延滯及耽誤行車時間，共同維護學童安全及交通順暢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言