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桃園龍潭警方配合開學 加強19校交管勤務和防疫

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
警方在校門口交管，協助學生加快量額溫進校園的速度。圖／桃園市龍潭警分局提供
警方在校門口交管，協助學生加快量額溫進校園的速度。圖／桃園市龍潭警分局提供

寒假結束開學第一天，桃園市龍潭警分局轄區高中職以下19所(高中4所、國中3所、國小12所），有鑑於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，分局今天編排警力投入龍潭區各國中、小學校門口，加強交通疏導及取締勸導違規停車。

龍潭警方協調轄區各級學校加強門禁管制，並請有保全的學校強化防護措施。另針對未設駐衛警察的學校，由警方加強早晨、中午、黃昏、深夜巡邏勤務，配合學校需求，定時或不定時進入校園，協助校園維護安全維護。警方除了維護治安，也配合學校各項防疫措施，落實與學校聯繫和通報機制。

警方提醒學生家長和學校做好各項防疫措施時，避免學生入校前測量體溫、噴酒精排隊的隊伍影響入校速度，造成校門口交通大打結。龍潭警分局長蕭欽杰呼籲民眾請勿於學校周邊，任意違規停車妨礙交通，並遵守員警指揮疏導，以免增加車流延滯及耽誤行車時間，共同維護學童安全及交通順暢。

警方呼籲民眾請勿於學校周邊，任意違規停車妨礙交通，並遵守員警指揮疏導。圖／桃園市龍潭警分局提供
警方呼籲民眾請勿於學校周邊，任意違規停車妨礙交通，並遵守員警指揮疏導。圖／桃園市龍潭警分局提供
龍潭警分局今天編排警力投入龍潭區各國中、小學校門口，加強交通疏導及取締勸導違規停車。圖／桃園市龍潭警分局提供
龍潭警分局今天編排警力投入龍潭區各國中、小學校門口，加強交通疏導及取締勸導違規停車。圖／桃園市龍潭警分局提供

警察 寒假 疫情

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