注意！桃園西濱區間測速 3月起下修超速10公里就開單

桃園市首處區間測速台61線觀音至新屋段，今年1月1日開始取締，光是1月就有4900件違規，起初從寬以超速20公里（時速111公里）為優先取締對象，為維護交通安全，3月1日起將回歸裁罰基準，下修為超速10公里（101公里）就會開單，呼籲用路人注意切勿超速，看緊荷包。

桃園市警局交通大隊指出，台61線區西濱快速道路觀音至新屋段速限為90公里，區間測速為北上52.43公里至47.15公里處（全長約5265公尺），以及與南下47.25公里至52.53公里處（全長約5273公尺）。

區間測速系統經去年架設完成，歷經設測、宣導，今年1月1日開始取締，超速者會開單舉發3000元以上罰單。交大統計，光是今年1月就有高達4900件超速，平均每天158件，由於目前市面上的導航系統對於行經該路段已設置提醒功能，2月1日至2月17日間，超速下降到190件，平均每天11件。

交大表示，該路段區間測速原以超速「20公里」（時速111公里、通過時間約171秒）為優先取締舉發對象，因交通部運研所研究指出，A1死亡車禍造成社會成本損失約1600萬元、A2受傷約為120萬元。