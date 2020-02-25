新冠肺炎疫情嚴峻 基層員警憂成為感染高危險群
新冠肺炎疫情嚴峻，警政署為保護第一線員警防疫的安全，以每3天配發一批口罩給全國各警察機關，估有8萬警察人員受惠，但第一線員警每天接觸數以百計民眾，成為感染高危險群，讓不少基層擔憂，甚至擔心若有員警本身確診，警方是否就得把整個派出所全部關閉進行防疫隔離，如此一來，治安出現漏洞。
雲林縣不少第一線員警有此擔憂，雲縣警察局指出，警政署配發給警局一天1200片的數量、一周領兩次，口罩分配給各分局、外勤人員，雲林平均每天外勤人數近千人，口罩數量一定足夠，並根據各分局派出所、偵查隊業務量，配發額外口罩給第一線人員使用。
縣警局行政科科長蘇明潭說，警局2月11日起，除發配警政署口罩，也分送洗手液到各分局、派出所，內勤各單位則配發額溫槍跟酒精，並要求自主管理警員每天都要量測體溫，以及進行座位、門把等環境消毒，若犯嫌到警局，都會依程序請他們戴口罩、用酒精消毒雙手。
他表示，若面對需要檢疫、隔離的犯嫌，員警求自保問筆錄時，會找空曠的開放區域，並保持一定距離，如果遇到防疫對象，則會通知衛生、民政單位載運，警車若非必要不會載送。
如果真的碰到員警成為確診案例，派出所不得不「隔離」該怎辦？蘇明潭說，得依規定進行隔離跟就醫，該派出所會先進行消毒，並派駐至少半數人力支援值班、受理民眾案件等簡單勤務，其餘偵查案件、勤區查察等則會暫緩。
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