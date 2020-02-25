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台74線連環車禍1死2傷 肇事遊覽車司機依過失致死罪送法辦

中央社 / 台中25日電
中彰快速道路彰化往台中市烏日成功匝道前，發生重大連環車禍，轎車夾在遊覽車（左）、貨車（右）中間嚴重變形，車內女駕駛受困，經消防隊救出，仍因傷重不治。圖／讀者提供
中彰快速道路彰化往台中市烏日成功匝道前，發生重大連環車禍，轎車夾在遊覽車（左）、貨車（右）中間嚴重變形，車內女駕駛受困，經消防隊救出，仍因傷重不治。圖／讀者提供

台74線中彰快速道路烏日路段上午發生連環車禍，李姓婦人遭前後車輛夾擊，經送醫不治。疑未注意前方狀況造成連環追撞的肇事遊覽車鄭姓司機，案訊後依過失致死罪嫌移送法辦。

對於李婦與車上一對子女送醫情形，中山醫學大學附設醫院急診外科主任葉兆斌表示，婦人到院前心肺功能停止（OHCA），頭部、臉部與胸部及腿部都有嚴重傷勢，緊急插管搶救傷重不治；4歲男童右小腿骨折、頭部外傷，2歲女嬰臉部擦傷，2人狀況穩定。

根據轄區台中市政府警察局烏日分局交通組初步調查，事故為前方第一輛為裝載啤酒空瓶的聯結拖車與中間白色自小客車、後方為1輛未載客的遊覽車追撞。自小客車遭前後夾擊，車身整個變形擠壓，且前側引擎卡在大貨車底下，導致搶救不易，至於聯結車與遊覽車駕駛則未受傷。

警方初步調查，聯結車與後方的自小客在烏日成功匝道外側等著要下匝道，32歲的遊覽車鄭姓司機疑未注意前方狀況撞上自小客，造成連環追撞，全案訊後將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

這起死亡車禍地點在台74線中彰快速道路北上1.4公里處，近台中市烏日成功出口前。台中市政府消防局上午8時18分接獲報案，派遣烏日、勤工等分隊與特搜大隊轄屬的國光分隊，出動各式救災救護車輛、26人前往搶救。消防人員使用破壞機具才將35歲的李婦與一對子女救出送醫。

遊覽車 台中市 車禍

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