快訊

鑽石公主包機返台者1人發燒 已送往負壓隔離病房

紓困條例三讀／防疫照顧假無津貼 趴趴走最高罰百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北市怪手猛撞天橋 機臂斷油漬灑滿地

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
挖土機的挖掘機臂斷在路口。記者蔡翼謙／翻攝
挖土機的挖掘機臂斷在路口。記者蔡翼謙／翻攝

北市大同區市民大道、承德路口，今天發生大貨車載著怪手超過限高，撞上天橋意外，當時怪手機臂斷裂，油漬灑滿地面。警方通知清潔隊鋪撒木屑吸附油漬，已排除狀況。

警方表示，陳姓司機（54歲）今天近午11點45分，駕駛載著挖土機的大貨車行經市民大道、承德路口，因怪手加上小貨車的高度超過限高3.5公尺，直接撞上市民人行天橋。

警方啟動交通快打，到場發現挖土機的挖掘機臂斷在地上，地面灑滿疑似油壓缸破裂造成的油漬，便請清潔隊到場鋪撒木屑吸附，也設置交通錐疏導交通，目前已排除狀況。

【中央社／台北25日電】

54歲陳姓男子今天上午駕駛大貨車行經北市承德路一段與市民大道路口時，因其載運的挖土機超過限高而擦撞人行天橋，現場留下大片油漬造成交通堵塞，約下午1時許排除交通狀況。

台北市警察局大同分局今天上午11時45分獲報，指一輛大貨車行駛至承德路一段與市民大道路口時，意外擦撞到承德市民人行天橋，造成交通事故。

經派員調查了解，陳男駕駛大貨車行駛市民大道東往西路段時，因其所載運的挖土機超過限高，進而擦撞到承德市民人行天橋，大貨車上的挖土機也隨之掉落到路面上，並造成路面有大片油漬，影響周遭交通堵塞。

警方立即通報台北市環保局協助到場鋪設木屑以解決路面油漬問題，直到下午1時許才解除交通狀況，後續將依法追究駕駛肇責。

挖土機的挖掘機臂斷在路口。記者蔡翼謙／翻攝
挖土機的挖掘機臂斷在路口。記者蔡翼謙／翻攝
挖土機的挖掘機臂斷在路口。記者蔡翼謙／翻攝
挖土機的挖掘機臂斷在路口。記者蔡翼謙／翻攝

北市

延伸閱讀

北市已罰65未居家隔離檢疫者 試辦防疫小黃

北市交八廣場 預計9月完工開放

北市最多學生的學校！開學防疫量體溫 敦化國小出現排隊人龍

北市防疫小黃周三上路 初期2輛車待命

相關新聞

注意！桃園西濱區間測速 3月起下修超速10公里就開單

桃園市首處區間測速台61線觀音至新屋段，今年1月1日開始取締，光是1月就有4900件違規，起初從寬以超速20公里（時速1...

國道連環追撞車禍... 1貨車慘成「夾心」 司機幸脫困

國道1號南下365.1公里處，今天上午10點多發生一起貨櫃曳引車連環追撞事故，波及到3車，其中，1輛小貨車慘淪「夾心餅」...

台74線連環車禍1死2傷 肇事遊覽車司機依過失致死罪送法辦

台74線中彰快速道路烏日路段上午發生連環車禍，李姓婦人遭前後車輛夾擊，經送醫不治。疑未注意前方狀況造成連環追撞的肇事遊覽...

影／北市怪手猛撞天橋 機臂斷油漬灑滿地

台北市大同區市民大道、承德路口，今天發生大貨車載著怪手超過限高，撞上天橋意外，當時怪手機臂斷裂，油漬灑滿地面。警方通知清...

老友庭院橘子成熟了 帶三姊妹造訪未經同意摘來吃挨告

蕭姓男子帶葉姓3姊妹在新北市貢寮遊玩，到江姓友人住處時，看到江庭院中橘子樹的橘子已成熟，雖沒聯絡上江，仍告訴葉女可以摘來...

弟救身障兄被嗆昏 板橋火警1死1重傷

新北市板橋區板新路公寓今天凌晨火警，4樓盧姓男子疑行動不便，逃生不及，受困火場，他的弟弟為了救他重回火場，也被濃煙嗆昏，倒在客廳，意外最後釀一死一重傷悲劇。

新冠肺炎疫情嚴峻 基層員警憂成為感染高危險群

新冠肺炎疫情嚴峻，警政署為保護第一線員警防疫的安全，以每3天配發一批口罩給全國各警察機關，估有8萬警察人員受惠，但第一線...

開學排隊量額溫排到馬路上 桃警加強護童專案警力

受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，史上最長寒假結束，高中以下今天開學，桃園市教育局根據中央流行疫情指揮中心、教育部...

7輛車11名男子埋伏尋仇找錯人 無辜車主受害車頂都凹了

新北市一名陳姓男子日前開車要從三峽返回樹林，豈料在停等紅燈時，突然有7輛汽車逆向停在前方阻擋去路，隨後車上11名男子手持...

轎車遭包夾！中彰快速道路連環車禍 女駕駛傷重不治2童傷

中彰快速道路彰化往台中市烏日成功匝道前，今天上午8時18分發生重大連環車禍，一輛遊覽車空車，疑似未注意車前狀況、未保持安...

影／鐵皮屋傳火警 熱心民眾救出灼傷老翁

新竹市東大路一段一處鐵皮屋25日凌晨3點發生火警，濃煙灌頂，火光照亮漆黑天空，消防人員獲報，共出勤救災車輛15車、警消4...

到底誰是珍妮？ 老翁早餐吃一半竟翻臉不認人

台中市謝姓老翁與外籍看護珍妮到附近享用早餐，謝翁吃到一半忽然「不認識」看護，更拒絕跟珍妮返家，驚動報警。警方抽絲剝繭，原...

熱門新聞

開學日悲劇…北巿15歲女國中生身穿校服 墜樓頭破死亡

中彰快速道路烏日段重大連環車禍3傷 女駕駛受困被救出

曾透露輕生念頭 北市信義區驚傳15歲國中生墜樓不治

台中大雅警分局成立 中市70名2線3星官警職務調整

轎車遭包夾！中彰快速道路連環車禍 女駕駛傷重不治2童傷

拼裝車下坡失控撞電桿 駕駛翻落20公尺溪谷斷肢慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。