影／北市怪手猛撞天橋 機臂斷油漬灑滿地

台北市大同區市民大道、承德路口，今天發生大貨車載著怪手超過限高，撞上天橋意外，當時怪手機臂斷裂，油漬灑滿地面。警方通知清潔隊鋪撒木屑吸附油漬，已排除狀況。

警方表示，陳姓司機（54歲）今天近午11點45分，駕駛載著挖土機的大貨車行經市民大道、承德路口，因怪手加上小貨車的高度超過限高3.5公尺，直接撞上市民人行天橋。

警方啟動交通快打，到場發現挖土機的挖掘機臂斷在地上，地面灑滿疑似油壓缸破裂造成的油漬，便請清潔隊到場鋪撒木屑吸附，也設置交通錐疏導交通，目前已排除狀況。

【中央社／台北25日電】

54歲陳姓男子今天上午駕駛大貨車行經北市承德路一段與市民大道路口時，因其載運的挖土機超過限高而擦撞人行天橋，現場留下大片油漬造成交通堵塞，約下午1時許排除交通狀況。

台北市警察局大同分局今天上午11時45分獲報，指一輛大貨車行駛至承德路一段與市民大道路口時，意外擦撞到承德市民人行天橋，造成交通事故。

經派員調查了解，陳男駕駛大貨車行駛市民大道東往西路段時，因其所載運的挖土機超過限高，進而擦撞到承德市民人行天橋，大貨車上的挖土機也隨之掉落到路面上，並造成路面有大片油漬，影響周遭交通堵塞。

警方立即通報台北市環保局協助到場鋪設木屑以解決路面油漬問題，直到下午1時許才解除交通狀況，後續將依法追究駕駛肇責。