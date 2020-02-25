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開學排隊量額溫排到馬路上 桃警加強護童專案警力

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
學校志工和警方一起加強學童上學安全維護。圖／桃園市平鎮警分局提供
學校志工和警方一起加強學童上學安全維護。圖／桃園市平鎮警分局提供

新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，史上最長寒假結束，高中以下今天開學，桃園市教育局根據中央流行疫情指揮中心、教育部要求，規定師生進入校園要量額溫，平鎮警分局同步規畫「護童專案」勤務，加強校園周邊的交通疏導維護學童安全，也協助學校做好防疫工作。

平鎮警分局分局長李建民表示，今天的開學日有別以往，師生入校前都要先測量體溫，檢測無虞才能入校，根據過去開學日的交通狀況，上午7點20分至7點40分，是家長送小朋友到校上課的尖峰時段，加上逐一檢測較為費時，學生在校門口排隊等量額溫勢必影響學校周邊交通，因此「護童專案」特別配合學校，讓學生排隊進學校時交通安全有保障。

平鎮區有4所高中、7所國中及14所國小，面對新的防疫措施，警方將透過開學首日校園交通秩序及安全維護情形，與校方共同檢視勤務執行有哪些需要加強，適時提供相關意見與協助，即時增派機動警力，全力協助學校量體溫時周邊交通秩序維護，確保學童的安全。

平鎮警分局指出，目前已對全轄各級學校執行護童專案，執勤警員除了協助各學校導護老師及志工維護學童安全，警方在附近執法、巡邏「見警率」提升也能讓讓駕駛人放慢車速，留意過馬路的學童安全，因此規畫護童專案增派警力協助學校量體溫時的秩序維護，除了讓學童上課安心外，也讓家長都能放心。

學生進校門量額溫後，先用酒精消毒雙手。圖／桃園市平鎮警分局提供
學生進校門量額溫後，先用酒精消毒雙手。圖／桃園市平鎮警分局提供
為了量額溫，學生要排隊進學校，隊伍如果排到靠近馬路就由警方交管維護學童安全。圖／桃園市平鎮警分局提供
為了量額溫，學生要排隊進學校，隊伍如果排到靠近馬路就由警方交管維護學童安全。圖／桃園市平鎮警分局提供
警方在沒有學校志工的路口派警力交管。圖／桃園市平鎮警分局提供
警方在沒有學校志工的路口派警力交管。圖／桃園市平鎮警分局提供

疫情 開學日 新冠肺炎

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