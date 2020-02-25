開學排隊量額溫排到馬路上 桃警加強護童專案警力
受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，史上最長寒假結束，高中以下今天開學，桃園市教育局根據中央流行疫情指揮中心、教育部要求，規定師生進入校園要量額溫，平鎮警分局同步規畫「護童專案」勤務，加強校園周邊的交通疏導維護學童安全，也協助學校做好防疫工作。
平鎮警分局分局長李建民表示，今天的開學日有別以往，師生入校前都要先測量體溫，檢測無虞才能入校，根據過去開學日的交通狀況，上午7點20分至7點40分，是家長送小朋友到校上課的尖峰時段，加上逐一檢測較為費時，學生在校門口排隊等量額溫勢必影響學校周邊交通，因此「護童專案」特別配合學校，讓學生排隊進學校時交通安全有保障。
平鎮區有4所高中、7所國中及14所國小，面對新的防疫措施，警方將透過開學首日校園交通秩序及安全維護情形，與校方共同檢視勤務執行有哪些需要加強，適時提供相關意見與協助，即時增派機動警力，全力協助學校量體溫時周邊交通秩序維護，確保學童的安全。
平鎮警分局指出，目前已對全轄各級學校執行護童專案，執勤警員除了協助各學校導護老師及志工維護學童安全，警方在附近執法、巡邏「見警率」提升也能讓讓駕駛人放慢車速，留意過馬路的學童安全，因此規畫護童專案增派警力協助學校量體溫時的秩序維護，除了讓學童上課安心外，也讓家長都能放心。
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