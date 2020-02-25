7輛車11名男子埋伏尋仇找錯人 無辜車主受害車頂都凹了
新北市一名陳姓男子日前開車要從三峽返回樹林，豈料在停等紅燈時，突然有7輛汽車逆向停在前方阻擋去路，隨後車上11名男子手持棍棒刀械作勢要陳男下車，他嚇得緊踩油門逃離。這11名男子見狀立刻上車追人，並用持鈍器朝陳男車上猛砸後逃逸，造成陳男車頂明顯凹痕。事後陳男向派出所報案，警循線找到車主到案說明，並將5名嫌犯依妨害秩序、毀損罪嫌函送偵辦。
據了解，陳男（30歲）於2月23日凌晨1時30分，開車從三峽要往樹林，行經三鶯二橋與柑園街二段停等紅燈時，前方突然有7輛自小客車出現，並停在前方試圖阻擋去路，隨後車上11名男子手持棍棒刀械作勢下車，並作勢要陳男下車，他嚇得緊踩油門逃離。
陳男衝過包圍後，往西圳街二段方向駛去，這7輛車立刻追上，並持鈍器朝他汽車猛砸後逃離。陳男事後到派出所報案，並表示，未曾與人結怨，也不知為何會被砸車。警方獲報後，隨即展開調查，並在24日連繫上11人中的5名車主到案說明。
到案的5人之中，一名王姓男子（21歲）聲稱，原本要找仇家尋仇，殊不知陳男車型、顏色與尋仇的對象相似，因此才會認錯人砸錯車。警方後續將傳喚另外6人到案說明，並將5人依妨害秩序、毀損罪函送偵辦。
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