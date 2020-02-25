開學日 警方進校園也宣導防疫

受新冠肺炎疫情影響，今天高雄市高中、職以下學校開學，高雄市警方協助校園防疫，以及維護學童上、下學安全，今天上午也安排警力，在學校周邊執行「護童專案」，期望讓學生安心上、下學。

防疫期間，原本員警認為防範校園防疫工作，應該不會加諸到基層身上，不過，員警說「長官很聰明」，以「護童專案」名義，和防疫結合在一起，讓員警也得到學校服勤。

高雄市警局表示，為防範學校開學各類事件發生，寒假結束前1周，便加強學校聯繫，了解開學日的需求，由於學校希望結合社區和警力維護校園安全，市警局才要求17個警分局、少年隊及婦幼隊，在今天開學以後，在216所國小執行「護童專案」，並規畫學校周邊巡邏、守望，協調123支社區守望相助巡守隊，在夜間加強巡守26所國中及97所國小。

由於目前新冠肺炎疫情擴散，警方為了讓學生安心上學，防止群聚感染，開學日配合各級學校，落實校園門禁管制，只留大門供學生進出。少年警察隊校責區也進校園，在校方量體溫動線上駐守，如果發現異狀，便依防疫流程措施處置，以維護師生健康。