轎車遭包夾！中彰快速道路連環車禍 女駕駛傷重不治2童傷

中彰快速道路彰化往台中市烏日成功匝道前，今天上午8時18分發生重大連環車禍，一輛遊覽車空車，疑似未注意車前狀況、未保持安全距離，追撞前方停等下匝道的轎車、載滿空酒瓶的大貨車，轎車因夾在遊覽車、大貨車中央，車體嚴重變形，車上35歲李姓女駕駛受困車內，經消防員一個多小時的搶救，在上午約十時脫困後送醫，仍因傷重不治，車上另有二名分別為4歲男童、2歲女童受傷送醫，警方呼籲駕駛人行車間，請注意車前狀況、並保持安全距離。

中山醫學大學附設醫院急診醫學部急診外科主任葉兆斌說，35歲李姓女駕駛在上午10時10分到院，經插管搶救，仍因傷重，在急救30分鐘後，在上午10時40分宣告不治，致命傷包括頭部、胸部與腹部重創，右小腿也有嚴重撕裂傷，4歲男童小腿骨折，以石膏固定，右頭部外傷，經斷層掃描，初步排除腦傷，留院觀察，2歲女童臉部、嘴唇挫傷，情況穩定，留在急診觀察。

台中市消防局獲報後，在上午8時39分到場，確認有3名患者，包括轎車駕駛受困車內，沒有呼吸、心跳，轎車內2名小孩意識清楚，女駕駛經消防員搶救後，三人都送中山醫學大學附設醫院救治，車禍原因由警方調查釐清中。

台中市消防局在今天上午8時18分獲報，烏日環河路交流道北上出口前1.4k有重大車禍，有三人受傷，派遣烏日（含勤工、國光）分隊、出動各式救災車5輛、救護車3輛，人員共22名，由烏日分隊長林政葦帶隊，在上午8時39分到場。

消防員到場發現，這起連環車禍，夾在中間轎車遭遊覽車追撞後變形，轎車女駕駛受困，車內2名小孩意識清楚，遊覽車上無人員受傷，經通知彰化縣消防局順向支援1輛救護車，在上午十時將受困女駕駛救出，送醫救治。