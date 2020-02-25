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影／鐵皮屋傳火警 熱心民眾救出灼傷老翁
新竹市東大路一段一處鐵皮屋25日凌晨3點發生火警，濃煙灌頂，火光照亮漆黑天空，消防人員獲報，共出勤救災車輛15車、警消49人、義消32人、警察2人，出3水線滅火，約半小時控制火勢，不過仍有一名90多歲老翁背部灼傷，被熱心民眾救出，送醫治療，細節仍待調查釐清。
消防局表示，25日凌晨3點接獲民眾報案，指東大路一段一處鐵皮屋發生火警，現場為2層樓鐵皮屋全面燃燒，燃燒面積約65平方公尺，初估財損5萬元，遭燒傷的老翁被救出後雖意識清楚，但背部出現二度灼傷，先由救護人員帶往一旁沖水休息，隨後送醫救治。
這起火警雖發生在凌晨，因火勢很大，仍引起不少民眾注意，有熱心網友在臉書社團「新竹大小事」ＰＯ文，指一名老翁躺在火場門口，所幸被熱心民眾看見，及時救出。
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