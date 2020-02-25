到底誰是珍妮？ 老翁早餐吃一半竟翻臉不認人

台中市謝姓老翁與外籍看護珍妮到附近享用早餐，謝翁吃到一半忽然「不認識」看護，更拒絕跟珍妮返家，驚動報警。警方抽絲剝繭，原來謝翁罹患失智症，在女兒與警方溝通下，這才喚醒記憶，也順利認出珍妮是照顧自己多年的看護，一行人平安返家。

「誰是珍妮？我不認識妳！」台中市北屯區一名謝姓老翁忽然在早餐店向一名外籍看護大聲喧嘩，並拒絕看護帶他回住所，驚動店家報警。

台中市五警分局文昌所員警黃少緯、黃偉鑫接獲辦案，稱有外籍人士要將一名老翁帶走，趕抵現場了解狀況。

經外籍看護「珍妮」以不流暢中、英文解說，原來謝翁罹患失智症，早上原本開心一起外出享用早餐，謝翁卻吃到一半翻臉不認人，直說不認識她，更反問她「誰是珍妮？」讓她相當無奈。