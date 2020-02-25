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到底誰是珍妮？ 老翁早餐吃一半竟翻臉不認人

聯合報 / 記者林佩均／即時報導
在警方與家屬持續溝通下，謝翁(左)終於想起珍妮(右)是照顧自己的外籍看護，不是陌生人。圖／民眾提供
在警方與家屬持續溝通下，謝翁(左)終於想起珍妮(右)是照顧自己的外籍看護，不是陌生人。圖／民眾提供

台中市謝姓老翁外籍看護珍妮到附近享用早餐，謝翁吃到一半忽然「不認識」看護，更拒絕跟珍妮返家，驚動報警。警方抽絲剝繭，原來謝翁罹患失智症，在女兒與警方溝通下，這才喚醒記憶，也順利認出珍妮是照顧自己多年的看護，一行人平安返家。

「誰是珍妮？我不認識妳！」台中市北屯區一名謝姓老翁忽然在早餐店向一名外籍看護大聲喧嘩，並拒絕看護帶他回住所，驚動店家報警。

台中市五警分局文昌所員警黃少緯、黃偉鑫接獲辦案，稱有外籍人士要將一名老翁帶走，趕抵現場了解狀況。

經外籍看護「珍妮」以不流暢中、英文解說，原來謝翁罹患失智症，早上原本開心一起外出享用早餐，謝翁卻吃到一半翻臉不認人，直說不認識她，更反問她「誰是珍妮？」讓她相當無奈。

員警通知謝翁女兒到場，經雙方持續溝通，謝翁這才喚醒記憶，想起身邊的外籍人士是照顧他多年的外籍看護珍妮，不是陌生人。在警方協助下，謝翁搭上女兒的車順利返家休息。

警方持續與謝翁溝通，過程中謝翁覺得冷，警方攙扶他到陽光下曬太陽。圖／民眾提供
警方持續與謝翁溝通，過程中謝翁覺得冷，警方攙扶他到陽光下曬太陽。圖／民眾提供

外籍看護 失智症 老翁

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