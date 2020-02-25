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影／罹癌外出走不回 警借板車推3公里送到家
罹癌的蔡姓男子昨天獨自外出，到銀行提領生活補助，卻體力透支走不回家，倒在路邊。警方據報到場，要送他就醫被拒，員警靈機一動，向路邊商家借板車，推了3公里，才送他回家。
據了解，蔡姓男子（58歲）罹癌後身體虛弱，如今走路只能以小碎步走路，昨天上午他便推腳踏車支撐身體，獨自外出，要到銀行和中華電信繳款，直到下午要回家，卻走到高雄市三民區九如 路中博高架橋下，體力透支，癱倒在路邊。
路人發現有人倒在路上，馬上報警。高雄市警三民一分局哈爾濱街派出所員警趕去察看，發現蔡姓男子因罹癌，說話口齒不情，員警告訴他說要幫他叫救護車送醫，但是，他頻搖頭不願去醫院，在筆談中，告訴員警他走到沒力氣，只想要回家。
但是，蔡姓男子因久病，雙腿無法彎曲上車，坐機車也有危險，員警靈機一動，向附近商家借板車，叫蔡姓男子坐上板車，和住戶一起推著蔡姓男子，走了3公里，才送蔡姓男子到家。蔡無法言語，但仍熱情揮手、敬禮，向警方道謝。
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