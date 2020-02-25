開學日校門口人車多 雲縣警局「護童專案」陪上課
新冠肺炎疫情影響，國中小學、高中今天是開學日，雲林縣警察局因應學校量測體溫等防疫工作，啟動「護童專案」加強校門口交通疏導及安全維護，雲林6分局都派警力到校園維護師生安全。
今天上午7點30分前後是接送學童最密集時段，學校附近人、車潮增加，為避免造成交通衝擊，北港、斗南、西螺、斗六與虎尾等各分局，派遣員警執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，全力維護學校周邊道路交通秩序與學童上、下學安全。
雲林縣警察局指出，今天是開學第一天，各校因應防疫，會在校門口對學童逐一量測體溫，屆時可能出現交通壅塞情況，已安排執勤員警提早到校，加強校門口、家長接送區與周邊道路，進行交通疏導及安全維護。
縣警局也提醒，家長如需駕駛車輛接送學童，請提早出門，以免屆時人車擁擠耽誤時間，也切勿違規停車或並排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，以確保師生行的安全。
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