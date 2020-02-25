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台中消防菁英參加插管大賽獲多獎 盧秀燕今表揚8人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局的8名消防隊員去年底參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，獲得特優等多個獎項，台中市長盧秀燕（左五）今天在市政會議公開表揚。圖／台中市消防局提供
台中市消防局的8名消防隊員去年底參加全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽，獲得特優等多個獎項，台中市長盧秀燕（左五）今天在市政會議公開表揚。圖／台中市消防局提供

台中市消防局去年底參加「全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，共有8名台中市消防局人員獲得特優、優等、佳作等獎項，市長盧秀燕今天在市政會議公開表揚，肯定消防局對於提升台中救護量能的努力，市民生命安全將更有保障。

台中市消防局表示，去年12月21日台北市士林運動中心舉行「第七屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，消防局人員蕭俊傑、姚皓偉參加CPR+AED競賽榮獲特優；曾筠婷、謝政煒榮獲優等；白秉承、曾敬佑參加呼吸道插管競賽榮獲優等；馮志義、宋志揚榮獲佳作。

台中市消防局表示，為提升全國救護技術員（EMT）處置OHCA患者的技術，以提升全國OHCA患者康復出院的機率，TEMTA理事長台大醫院雲林分院江文莒醫師從2012年起便開始舉辦插管大賽。比賽項目包括了只有EMT-P及醫師可以參加的「呼吸道插管競賽」，以及各級EMT及急救人員皆可參加的「CPR+AED競賽」。

中市消防局說，從2017年至2019年，消防局自行辦理EMT-P人員訓練，共訓練63名，人員來自消防局各外勤單位，在經過高級心臟救命術（ACLS）、高級小兒救命術（APLS）、急診外傷訓練課程（ETTC）證照考試及各項實習課程的嚴格訓練後，訓練歷時10個月，通過考試後才能成為合格的EMT-P。

中市消防局統計，2015年OHCA康復出院人數為46人，2016年為51人，2017年為54人。在第一期EMT-P結訓後，2018年的康復出院患者數立即提升至73人，第二期結訓的EMT-P人員數投入外勤單位後，2019年的康復出院患者數更提升至92人。

中市消防局表示，由EMT-P人員專業的訓練及學識學能在緊急救護現場的運作下，患者得到的處置品質可由患者到院後的健康狀況顯示出成效，這也是這場插管大賽的最終目的，就是讓全國EMT可以精進，並提升緊急救護的學識及現場技能，以造福所有需要到院前緊急救護服務的患者。

患者 台中市 醫師

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