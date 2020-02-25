台中去年414起煮食不慎火警 消防局籲「人離火熄」

台中市政府消防局統計去年全市未造成延燒糾紛的建築物火災，其中414件為爐火烹調不慎，占總數的47.9%，比例相對高。中市消防局呼籲，「人離火熄」為保護居家消防安全不二法門，並應安裝市售檢驗合格的自動瓦斯爐開關控制器，設定時間自動關閉爐火，或者可利用計時器定時提醒，多一分準備、就能少一分災害。

台中市消防局表示，市府為降低火災發生數量，針對每件火警發生原因皆深入分析探討， 並在去年第四季特別增加爐火烹調火警案件，統計出各項參數，經取樣爐火烹調案例77件，行政區以北區最多，計有9件（12%），其次為南屯區及北屯區，分別為7件（9%）及6件（8%），顯示人口密集的都會型行政區發生比例高。

消防局分析，場所則以住宅佔多數，有65件（84.4%），其次為營業場所9件（11.7%）；發生時段以上午9時至中午12時及中午12時至下午3時最常發生，各有18件（23.4%）；探究煮食不慎發生原因，以乾燒原因發生最多，計有63件（81.8%），其次為油鍋起火，共有11件（14.3%），而乾燒原因中，民眾的行為狀態以「外出」最多（63.3%），其次為離開廚房休息或睡覺（21.7%）。

消防局表示，另外若分析烹煮食物的民眾性別，男性有40件（51.9%），女性有37件（48.1%），年齡分布以40至70歲民眾佔大部分（共68.8%），其中男性以40至50歲最多（14.3%），女性則以50至60歲最多（15.6%）。