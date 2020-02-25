板橋暗夜火警釀死傷 弟疑為救兄嗆傷昏迷

新北市板橋區板新路一處公寓今天凌晨傳出火警，4樓一名盧姓男子疑行動不便，逃生不及，受困火場，而他的弟弟為了救他重回火場，也被濃煙嗆昏，倒在客廳，意外最後釀一死一重傷悲劇，讓附近鄰居感到不捨。

附近住戶表示，最早發現火勢的是隔壁巷子、與起火房屋後陽台相鄰的住戶，聽到有火災後，大家都跑到屋外察看，還好消防隊員很快就趕來，火勢才沒有擴大，但還是感到不捨。

鄰居指出，盧姓兄弟都沒有結婚，但養了一屋子的貓，2人也相依為命多年，感情融洽，因為哥哥跛腳行動不便，時常可以看到弟弟利用工作空檔回家幫哥哥送便當，事發前也無任何異狀。

目擊者表示，事發第一時間，盧姓兄弟的住處大門是打開的，但呼喊無人回應，原本以為2人已經逃生，沒想到都還在火場。哥哥從房間被救出時，部分肢體已經燒到焦黑見骨，而弟弟疑似是開門後又重回火場救哥哥，才會被濃煙嗆昏倒在客廳。

警消趕抵後，第一時間將2人送醫搶救，但哥哥因傷重不治，弟弟目前也昏迷插管治療中；整起火警目前由消防局火調科鑑定起火原因，死者由警方報請檢察官相驗釐清有無隱情。