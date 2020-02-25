聽新聞
test
0:00 / 0:00
轟隆隆機車族呼嘯而過 六龜荖濃居民遭撞引發眾怒
南橫公路天池路段通車後遊客眾多，其中不少車輛行經部落時速度快、噪音大，沿線部落居民飽受困擾。本月23日六龜荖濃路段發生一起嚴重事故，引發當地居民強力撻伐。六龜警分局表示，即日起針對易肇事路段展開違規取締，228連假期間一定會嚴格取締。
台20線南橫公路天池路段上月通車，通車後每日湧入上千輛轎車與機車，因每天開放時間為上午8點，通常在7點開始會有大量汽機車快速行經甲仙、荖濃、寶來、高中、桃源、拉芙蘭等南橫公路沿線部落，早起長輩穿越馬路時相當危險。
23日上午，一輛從行經荖濃國小的重機與在地女機車騎士發生擦撞，女騎士腿部骨折傷勢嚴重，此起車禍點燃居民怒火。荖濃里長江雅惠表示，以前南橫公路沿線部落很安靜，長輩出入比較安全，不過2月中旬水冬瓜路段發生死亡車禍，23日又有重機車禍，長輩說，聽見轟隆隆的機車引擎改造聲「心臟快要停掉」，真的很無奈。
六龜警分局長林志駿表示，有鑑於六龜轄區近日多起交通事故，將會加強取締，相關內容研擬中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言