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家長放心！ 中壢警方開學日加強護童勤務

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢警方於開學日啟動護童專案，規劃警力33名、義交14名結合校方老師、導護人員於學校校門口及周邊重要道路實施交通疏導。圖／中壢分局提供
中壢警方於開學日啟動護童專案，規劃警力33名、義交14名結合校方老師、導護人員於學校校門口及周邊重要道路實施交通疏導。圖／中壢分局提供

因應新冠肺炎疫情，全國中小學延後至2月25日開學，中壢警方亦於開學日啟動護童專案，規畫警力33名、義交14名結合校方老師、導護人員於學校校門口及周邊重要道路實施交通疏導，避免轄內33所國中、國小因排隊測量體溫而造成交通紊亂，警方除提供學童、家長即時且溫馨協助外，並與各校老師、導護人員保持密集橫向聯繫，以確保校園周邊交通順暢、治安平穩。

中壢警分局長劉印宮表示，中壢區國中、國小計有33所，學童人數24,275人，每天7點30分前是家長接送學童到校上課的「熱點時段」，平日即責請各派出所編排員警、義交或志工配合校方加強學校周邊交通疏導，以及取締周邊違規停車，此次更為確保各所學校順利開學，規畫更多警力、義交及志工投入「護童勤務」，希望藉由警方、校方、家長等各方面力量，共同營造一個學童安全無虞，快樂學習的環境。

中壢警方於開學日啟動護童專案，規劃警力33名、義交14名結合校方老師、導護人員於學校校門口及周邊重要道路實施交通疏導。圖／中壢分局提供
中壢警方於開學日啟動護童專案，規劃警力33名、義交14名結合校方老師、導護人員於學校校門口及周邊重要道路實施交通疏導。圖／中壢分局提供

新冠肺炎 疫情 開學日

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