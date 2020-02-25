今天開學日抗新冠肺炎 中警三分局「護童防疫」守健康

因應新冠肺炎，全台國中、小延至今天開學，結束史上最長的寒假，台中市的國中、小的教職人員也都在門口設置體溫檢測站，並規畫量體溫的動線，確保學童上學的健康無虞，台中市第三警分局也考量到往年開學日的交通狀況，除派遣巡邏警力加強周邊交通疏導、取締違規外，另規畫「護童防疫專案勤務」，維護開學日的學童健康及校園周邊交通秩序。

第三警分局表示，轄內有成功、樂業、大智、台中、進德、力行、國光、和平、信義、樹義等10所國小及育英、東峰、崇倫等3所國中，往年開學日上午7時30分前後為接送學童最密集時段，學校附近人、車潮增加，是交通最壅塞的時段。

第三警分局指出，今年寒假開學日受到新冠肺炎疫情影響，學生進校園前須量測體溫做好防疫措施，為避免相關防疫措施造成交通衝擊，分局除加派警力執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，更規畫「護童防疫專案勤務」，編排員警於轄區13所國中小學，配合導護媽媽、志工、老師及義交共同守護學童，也呼籲家長配合學校防疫措施，接送時禮讓行人，切勿違規停車或並排停車。