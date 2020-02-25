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今天開學日抗新冠肺炎 中警三分局「護童防疫」守健康
因應新冠肺炎，全台國中、小延至今天開學，結束史上最長的寒假，台中市的國中、小的教職人員也都在門口設置體溫檢測站，並規畫量體溫的動線，確保學童上學的健康無虞，台中市第三警分局也考量到往年開學日的交通狀況，除派遣巡邏警力加強周邊交通疏導、取締違規外，另規畫「護童防疫專案勤務」，維護開學日的學童健康及校園周邊交通秩序。
第三警分局表示，轄內有成功、樂業、大智、台中、進德、力行、國光、和平、信義、樹義等10所國小及育英、東峰、崇倫等3所國中，往年開學日上午7時30分前後為接送學童最密集時段，學校附近人、車潮增加，是交通最壅塞的時段。
第三警分局指出，今年寒假開學日受到新冠肺炎疫情影響，學生進校園前須量測體溫做好防疫措施，為避免相關防疫措施造成交通衝擊，分局除加派警力執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，更規畫「護童防疫專案勤務」，編排員警於轄區13所國中小學，配合導護媽媽、志工、老師及義交共同守護學童，也呼籲家長配合學校防疫措施，接送時禮讓行人，切勿違規停車或並排停車。
第三警分局長陳武康說，開學日人、車潮都會明顯增加，籲請駕駛人行經學區周遭務必先禮讓過馬路的行人，小心慢行，分局在開學後也會持續與轄區學校保持聯繫，適時編排勤務提供必要協助，在全員共同執行防疫工作之餘，對於治安、交通也絕不懈怠，提供學童安心的學習環境。
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