影／中小學終於開學 員警比家長更早到校維護交通

因新型冠狀病毒疫情延後開學，國中、小學今年寒假終於結束，台南各地警方今天配合開學日推出「護童專案」，員警比加長還要早起到負責的轄區學校站崗， 有年輕未婚的警員說，「終於能體會父母接受孩子的心情」。

永康、歸仁分局都表示，開學首日上學秩序良好。永康分局員警說，一早永康大橋里長梁峯楠、大橋國小校長賴銘傳、永康分局長呂世明就在分局附近的大橋國小校門口關心協助。

警方表示，因到校師生入校前須量體溫，早上7到8點是家長接送學童上學尖峰時段，車流短時間內會大量湧入各校周邊道路，形成轄區治安與交通熱點，為有效提升校園周遭環境安全，維持交通順暢，各分局提前規畫相關安全應對措施，「全面啟動護童專案勤務，派員在各校門口搭配導護志工與學校人員協助指揮交通及疏導管制，預防意外事故發生」。

永康分局說，分局積極與各級學校保持良好橫向聯繫，了解各校量體溫動線規畫情形，彈性調整勤務，減少交通衝擊與安全疑慮，另放學也是重點時段亦將派員適時協助，讓學童安心上下學，家長也放。