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影／中小學終於開學 員警比家長更早到校維護交通
因新型冠狀病毒疫情延後開學，國中、小學今年寒假終於結束，台南各地警方今天配合開學日推出「護童專案」，員警比加長還要早起到負責的轄區學校站崗， 有年輕未婚的警員說，「終於能體會父母接受孩子的心情」。
永康、歸仁分局都表示，開學首日上學秩序良好。永康分局員警說，一早永康大橋里長梁峯楠、大橋國小校長賴銘傳、永康分局長呂世明就在分局附近的大橋國小校門口關心協助。
警方表示，因到校師生入校前須量體溫，早上7到8點是家長接送學童上學尖峰時段，車流短時間內會大量湧入各校周邊道路，形成轄區治安與交通熱點，為有效提升校園周遭環境安全，維持交通順暢，各分局提前規畫相關安全應對措施，「全面啟動護童專案勤務，派員在各校門口搭配導護志工與學校人員協助指揮交通及疏導管制，預防意外事故發生」。
永康分局說，分局積極與各級學校保持良好橫向聯繫，了解各校量體溫動線規畫情形，彈性調整勤務，減少交通衝擊與安全疑慮，另放學也是重點時段亦將派員適時協助，讓學童安心上下學，家長也放。
歸仁分局表示，部分學校量測體溫如仁德國中利用熱顯儀縮短入校量測體溫時間，對於進入學校動線，家長及學童難免會較不適應及擔憂，為維護學童安全且兼顧交通秩序，歸仁分局結合志工、導護媽媽、路老師共同守護學生上學並維護周邊交通安全。
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