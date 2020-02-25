聽新聞
test
0:00 / 0:00
開學日護童勤務 竹市警強化各國小學童人身安全
今天是開學日，新竹市警察局考慮家長關心疫情發展及學童上、下課安全，加強園安全巡邏和守望勤務，除動員警力54人，並結合義警、民防、義交等協勤民力33人，對校園外逗留學童加以關懷，並適時提供協助，以防止意外發生，落實關懷學童安全作為。
警方指出，學童剛結束為期五周的寒假，回到校園除要適應開學後的各項作息，更要保持勤洗手、正確使用口罩的習慣；此外，家長們非常關心學童們在校園內的人身安全，警方將強化各項校園安全維護作為，持續執行轄內校園訪視，並建立緊急聯絡電話單一窗口，以發揮緊急應變能力。
警方也將針對校園周邊治安顧慮場所加強巡邏、臨檢等攻勢勤務，對於可疑人士進行盤查，提醒家長與小朋友「上下學要結伴同行、出門行蹤應告知父母，並言明返家時刻、進出家門應養成隨手關門習慣、不接受陌生人的金錢玩具及禮物、不食用陌生人給予的糖果或飲料、不搭乘陌生人車子、陌生駕駛人問路，應保持距離，不可貼近車身、如遇有危險情況，可大聲呼救或至附近商家及派出所求援。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言