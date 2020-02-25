開學日護童勤務 竹市警強化各國小學童人身安全

今天是開學日，新竹市警察局考慮家長關心疫情發展及學童上、下課安全，加強園安全巡邏和守望勤務，除動員警力54人，並結合義警、民防、義交等協勤民力33人，對校園外逗留學童加以關懷，並適時提供協助，以防止意外發生，落實關懷學童安全作為。

警方指出，學童剛結束為期五周的寒假，回到校園除要適應開學後的各項作息，更要保持勤洗手、正確使用口罩的習慣；此外，家長們非常關心學童們在校園內的人身安全，警方將強化各項校園安全維護作為，持續執行轄內校園訪視，並建立緊急聯絡電話單一窗口，以發揮緊急應變能力。