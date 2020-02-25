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防疫及時雨 台南郭綜合醫院贈額耳溫槍助員警
台南市中西區郭綜合醫院為協助警方防疫，捐增15支額耳溫槍給台南市警二分局，協助員警落實防疫工作，海安所員警今天說，有了一支兩用的額耳溫槍，可以量額溫也可以量耳溫，為民眾量體溫更方便。
郭綜合醫院自前身郭婦產科醫院自1958年起，於台南在地服務已逾一甲子，深得在地居民信賴。今年新冠肺炎疫情嚴重，市面上防疫物資缺乏，院方聽聞警方執勤公務時，僅靠耳溫槍量體溫，儘管已每次使用前後消毒，但仍常遭民眾質疑衛生問題，院方聽聞後主動表示願意提供額耳溫槍供員警執勤使用。
郭綜合醫院副院長許豪斌代表醫院，昨天到海安派出所致贈15支額耳溫槍，許豪斌表示警察平日執行勤務實屬辛苦，防疫期間許多管制工作均有賴員警，因防疫物資缺乏，造成勤務執行上不便，在地醫院應盡力提供需要的協助，以達到醫警一心，讓防疫更加全面完備。
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