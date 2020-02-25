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中彰快速道路烏日段重大連環車禍3傷 女駕駛受困被救出

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中彰快速道路台中市烏日環河路交流道北上出口前1.4k重大連環車禍，轎車夾在遊覽車（左）、貨車（右）中間變形，車內女駕駛受困，後由消防隊救出。圖／讀者提供
中彰快速道路台中市烏日環河路交流道北上出口前1.4k重大連環車禍，轎車夾在遊覽車（左）、貨車（右）中間變形，車內女駕駛受困，後由消防隊救出。圖／讀者提供

中彰快速道路台中市烏日環河路交流道北上出口前1.4k，今天上午8時許發生重大連環車禍，一輛遊覽車不知何追撞前方轎車、大貨車，其中夾在中間的轎車遭遊覽車追撞後車體嚴重變形，台中市消防局獲報後，在上午8時39分到場，確認有3名患者，包括轎車駕駛受困車內，沒有呼吸、心跳，轎車內2名小孩意識清楚，女駕駛經消防員搶救後，三人都送中山醫學大學附設醫院救治，車禍原因由警方調查釐清中。

台中市消防局在今天上午8時18分獲報，烏日環河路交流道北上出口前1.4k有重大車禍，有三人受傷，派遣烏日（含勤工、國光）分隊、出動各式救災車5輛、救護車3輛，人員共22名，由烏日分隊長林政葦帶隊，在上午8時39分到場。

消防員到場發現，這起連環車禍，夾在中間轎車遭遊覽車追撞後變形，轎車女駕駛受困，車內2名小孩意識清楚，遊覽車上無人員受傷，經通知彰化縣消防局順向支援1輛救護車，在上午十時10分，消防隊將受困女駕駛救出，送醫救治。

【中央社／台中25日電】

台74線中彰快速道路台中市烏日路段，今天上午發生連環車禍，婦人開車載2名子女，遭大貨車與遊覽車夾擊受困。婦人救出命危送醫、2年幼子女擦傷，事故原因警方調查中。

台中市政府消防局表示，上午8時18分接獲民眾報案，台74線中彰快速道路1.4公里，近烏日環河路交流道北上出口前有多輛車事故，有人員受困，派遣烏日、勤工與國光分隊，出動各式救災車6輛、救護車4輛與人員共26名前往搶救。

消防人員表示，現場為大貨車、自小客與遊覽車的連環車禍，其中前方為大貨車，中間自小客車遭遊覽車追撞後變形，有3人受困，但小客車前側引擎卡在大貨車底下，導致搶救不易，警消使用破壞機具進行搶救。

陸續自小客車內救出4歲男童、1歲女嬰及30多歲女性駕駛，3人都被送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治；遊覽車與大貨車無人員受傷，警方初步調查，小客車內為1名母親載2名子女外出。

30多歲的母親到院前心肺功能停止（OHCA），仍在醫院搶救中。男童右耳擦傷、意識清楚，女嬰頭部血腫、肢體擦傷、意識清楚，事故原因警方正調查中。

中彰快速道路台中市烏日環河路交流道，今天上午8時許發生重大連環車禍。 圖／取自PTT
中彰快速道路台中市烏日環河路交流道，今天上午8時許發生重大連環車禍。 圖／取自PTT
中彰快速道路台中市烏日環河路交流道北上出口前1.4k重大連環車禍，轎車夾在遊覽車（左）、貨車（右）中間變形，車內女駕駛受困，後由消防隊救出。圖／讀者提供
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車禍 遊覽車 台中市

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