惡匪台中街頭砸車搞烏龍？主嫌到案坦言「認錯了」

台中市陳姓男子昨天凌晨開車載女友，行經東區停紅燈時，遭歹徒持棍棒砸毀6片車窗玻璃，陳與女友也被玻璃割傷，警方昨天陸續逮捕涉案劉姓男子等4人到案，查扣2支作案球棒，劉在警詢時承認涉案，供稱24日深夜在酒店消費時與另名酒客有糾紛，事後只認車色、車款，坦言「認錯了」，全案依傷害、毀損等罪嫌函送法辦。

據查，劉姓男子（33歲）曾涉槍砲、殺人案遭判刑紀錄，劉23日深夜在台中市某酒店喝酒時，與另名酒客有糾紛，劉懷恨在心，並認定一輛紅色三菱的轎車是該名酒客所駕駛，昨天凌晨4時許，劉搭鄭姓男子（32歲）駕駛的賓士車，行經東區進化路、力行路時，發現紅色轎車，劉趕緊通知巫姓男子（31歲）駕駛BMW載毛姓男子（32歲）到場助陣。

巫隨即在案發路口攔住這輛紅色轎車，隨後毛、劉二人下車，從BMW後車廂拿出球棒，對著陳姓男子駕駛的紅色三菱轎車的擋風、車窗玻璃猛砸，造成陳與車內女友頭、手腳都遭破碎的玻璃割傷，劉等4人犯案後，搭乘兩輛車輛逃逸。

警方昨天晚間9時許，陸續緝捕劉等涉案4人到案說明，劉供稱，前一晚與酒客有糾紛，只認車型、車色，沒有記車牌，事後發現與被害人並不認識，才知「認錯了」，全案警詢後將依毀損、傷害罪，函送台中地檢署偵辦。