開學日量體溫 轄區警建立安全走廊

今天是各國中小開學日，台北市文山一警分局日前在口罩首賣日，派警力到人潮擁擠的藥局疏導交通、維持周邊秩序，今天開學首日也派員前往轄內各級學校，執行交通疏導勤務；同時結合義交協勤民力，配合校方的導護志工，在學校門口建立安全走廊，協助引導排隊量體溫學童，並落實交通疏導管制，勸離違停車輛及加強校園周邊巡邏，留意逗留或落單學童，以確保學童上下學安全。

文一警分局轄內有12所國小，警分局表示，開學日規定學生入校前應量體溫，為避免人群影響周邊往來交通，警方才與校方聯繫，針對校門口排隊學童建立安全走廊，協助依序安心量體溫入校，也加強交通疏導針對行經校園門口往來車輛指揮放緩車速，希望透過一系列疏導作為有助學童安全，也讓有心人士不敢輕舉妄動。