一校都不能少 距分局50公里偏鄉學校、警方也入山護童

今天各級學校開學日，台南市玉井警分局轄區遼闊，連南化區離分局50公里外之關山里瑞峰國小，都派警力協助校方量學童額溫及秩序維護。

因新冠肺炎疫情影響，各級學校規定學生進校園前要量體溫，以致上學尖峰時刻校門前及周邊道路湧現車潮，玉井分局為保護學童上學安全及防止事故發生，除啟動護童專案在校門口、學校旁路口執勤，配合學校老師、導護媽媽及志工確保交通順暢及學童安全，分局長楊青垂更親自上陣到玉井國小視導勤務作為，籲請家長慢行保平安，讓家長寬心有感。

楊青垂表示，玉井分局轄區有國中小學11所，為防開學首日校門口及周邊道路秩序混亂、減少交通狀況，早在2月20日就提前召集主管開會，討論規畫相關安全因應措施，指示主動與轄區學校聯繫，當日學生進校量體溫動線規畫勤務因應、勸離校門口暫停車輛以利行車順暢、執行交通疏導兼護童勤務、提高見警率讓家長學童更安心等措施，今天開學日動用警力計18人次，有效防止開學首日因疫情影響而產生混亂，護童勤務順利圓滿。