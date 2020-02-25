開學日校門前人車擁塞 台南動員近百員警交管

新冠肺炎疫情來勢洶洶，台南市各國中、國小及高中職今天開學，台南市警察局考量往年開學日交通狀況，今天動員91名警力，維護學校周邊道路交通秩序車，員警今天上午7點多在東區崇學國小前指揮交通，守護學生上學安全。

今年寒假特別長，因應新冠肺炎的相關防疫工作，各國中、小學延至今天才開學，台南市警一至六分局，於今天開學日針對轄區國小編排「護童專案勤務」，維護學童上、下學的人身安全和校園周遭交通秩序。

為預防各校因學童進入校園量測體溫檢疫時，排隊人龍對周邊交通造成衝擊，於開學前夕，台南市警一分局長鄭榮崑指派各派出所所長，協調轄區小學針對量測體溫檢疫站位置、動線及人員配置預為規畫，使得學生上學順暢。

減少開學日交通衝擊，台南市警六分局除先期至各國小協助規畫外，今天請執勤員警提早到校，結合學校導護媽媽、志工、老師共同守護學童。