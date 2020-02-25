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開學日量體溫 警察總動員確保學童安全

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導
為維護學童開學日安全，轄區警方總動員。圖／警方提供
為維護學童開學日安全，轄區警方總動員。圖／警方提供

今天日是各國中、小學開學日，為因應新冠肺炎的防疫工作，各校規劃校門口量學童體溫，台北市文山二警分局為確保轄區學童安全、避免周邊交通壅塞，動員內外勤員警，前往轄內各國民中小學協助學校的老師及導護志工媽媽們維持學童上、下學排隊及交通秩序。

分局長范織坤及副分局長、交通組長、偵查隊長等人，分至景美國小、武功國小等關心交通及校園安全狀況，讓師生及家長感到安心，並期待新學期能夠平安順利。

范織坤表示，防疫期間正逢開學首日，為避免因學校量體溫導致校門口交通壅塞，影響學童上學用路安全，因此才在轄內各級中小學校門口指派員警維護秩序，並在學校周邊重要路段、大型路口執行交通疏導，維護學童安全及秩序。

另外，警方也藉由開學日向學童及家長宣導交通規則及婦幼保護觀念，不但能確保校園周邊交通秩序，也讓孩童了解如何保護自己，宣導活動獲得師生與家長的一致好評。

為維護學童開學日安全，轄區警方總動員。圖／警方提供
為維護學童開學日安全，轄區警方總動員。圖／警方提供

開學日 新冠肺炎

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