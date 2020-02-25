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開學日苗警啟動護童專案 分局長站校門口宣導
新冠肺炎疫情影響，小學生最長寒假結束，今天開學上課，苗栗警方同步實施護童專案勤務，分送婦幼安全守則宣傳單，提醒學童及家長如何做好婦幼安全。
其中苗栗警察分局轄內27所國小，員警協同義警、民防、義交及警察志工等民力，加強校園周邊守望及巡邏，預先發現高風險對象，加強查訪及約制，預防犯案，並呼籲家長教育學童如何面對陌生人等自我保護觀念，防範婦幼危害案件發生，打造兒童安全無虞、快樂學習成長的環境。
苗栗警察分局分局長賴銘助一早到苗栗市文華國小，了解護童專案執行，他與警察志工媽媽在校門口發傳單，並宣導婦幼安全，有些家長見警覺得安心，賴銘助表示，今天護童專案勤務後，將要求各分駐、派出所全面檢視各校園危險因子，加強各校園安全巡邏，並縝密規畫學童上、下學時段在國小門口或交通繁雜路口，執行守望或巡邏等安全維護勤務，協助與保護學童安全。
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