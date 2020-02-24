疑為金錢爭吵 彰化父砍子後疑似焚死車內

彰化社頭鄉今晚發生人倫悲劇，陳姓父子因細故吵架，父親拿刀殺傷兒子後駕駛媳婦的轎車離家，沒多久，這輛車起火，車內有具男焦屍，警方懷疑陳姓男子殺傷47歲的兒子後因自責而在車內引火自焚，目前死者身分仍待確認，警方透過車牌號碼聯絡到家屬，但因現場昏暗不易指認死者，檢方明天將進行相驗。

鄰居指出，下午在門外聽到隔壁爭吵聲，兒子跑出家門全身是血要他報警，年近7旬陳男跟著跑出門外見狀，轉身開車出門。鄰居說，陳男原本是計程車司機，退休後常與家人爭吵，也曾和鄰居有衝突，個性比較激動，警方初步了解，父子是為了金錢爭吵，詳細原因仍在調查。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )