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影／闖紅燈撞死人卻找人頂替 女兒替亡母追查真相大白

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
自小客闖紅燈撞死人後卻找人頂替，女兒替亡母追查，最後頂包者出面，終於真相大白。 圖／警方提供
自小客闖紅燈撞死人後卻找人頂替，女兒替亡母追查，最後頂包者出面，終於真相大白。 圖／警方提供

宜蘭市中山路與環市東路路口日前發生一起闖紅燈交通事故，一輛自小客車撞上綠燈直行的機車陳姓婦人送醫不治，事後肇事的吳男找來朋友頂替，而婦人的女兒覺得過程疑點重重，上網請求民眾提供監視器；頂替肇事者的男子感到良心不安，昨天向警方投案，全案才真相大白。

本月20日凌晨4點多，一輛自小客車在宜蘭市中山路5段南往北直行闖紅燈，與往環市東路3段行駛的機車交叉撞，機車駕駛人撞擊後，頭部嚴重受損，送陽大附醫急救後不治。

車禍發生後，肇事的吳姓男子竟然打電話找朋友來頂罪，林姓及吳姓友人騎機車抵達車禍現場；員警到場處理時看到現場共有3人，吳姓友人向警方表示車子是他開的，全案依過失致死罪送辦。

被撞身亡的陳婦有2個女兒，母女感情好，3人相依為命，事發後女兒悲慟不已，想要查明整個車禍經過以釐清責任，上臉書社群徵求熱心民眾提供當天凌晨監視器。

4天後，頂替的吳姓男子得知婦人傷重不治，自覺良心不安，昨晚到宜蘭警分局投案，坦承自己頂包，真正肇事者是駕車的吳男。宜蘭警分局除依過失致死偵辦外，對於找來友人頂替罪行，誤使公務員登載不實，還要追究頂替等刑責。

車禍 事故

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