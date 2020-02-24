彰化驚傳父砍子案 隨後火燒車內發現焦屍疑似是父親

彰化今天晚間近7點警方接獲報案，社頭鄉一對陳姓父子因故吵架，父親疑似拿刀劃傷兒子，隨後開著家裡的車出門，兒子受傷被送往員林基督教醫院再轉彰化基督教醫院救治，晚間7點多社頭鄉湳底一巷發生車輛火燒車，消防隊撲滅火勢後，在車上驚見一具燒焦男屍，疑似就是陳父，警方將從車牌聯絡家屬，以釐清詳細意外發生原因。

彰化社頭鄉晚間7點一輛轎車停在湳底一巷路邊冒出熊熊大火，路過民眾嚇得立即報警處理，由於火勢猛烈，彰化消防局派遣各式車輛5輛，9人到場處理，接近8點消防人員驚見車內駕駛座有一具男性焦屍，消防人員全力搶救，火勢目前撲滅，鑑識人員在現場採證。

但警方調查，晚間6點53分獲報一起父子砍傷兒子案件，到場後陳父已開著媳婦的車離去，沒想到過了15分鐘獲報附近發生火燒車，車內又有一名死者，透過車牌調查就是陳家媳婦的車輛，但車內屍體是否為陳父還須經家屬指認確定。

彰基發言人 周志中副院長表示，送醫救治的陳男（47歲）目前生命徵象穩定，疑似鈍器傷及左前肩有9公分開放性傷口，深及肌肉層；右手拇指，中指與臉部都有撕裂傷，正等待開刀縫合。

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