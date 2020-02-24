影／桃園工地突崩塌 2工人遭土石塊活埋涵管內救起送醫不治

桃園市桃園區大有路與民富十二街口附近一處私人土地，今天下午進行地下涵管埋設工程施工挖掘過程，54歲邱姓、57歲吳姓在涵管內清除石塊，疑因上方土石突然整個塌陷，2人逃避不及困在涵管內，如同「活埋」，桃園市消防局人員緊急調來吊臂車搶救1個多小時，救出2人OHCA送醫急救，醫院延醫至晚上宣告不治，勞檢處將調查及追究工安意外責任。

警方指出，該處私人土地地主進行地下涵管埋設施工，委由包商雇用邱姓、吳姓工人協助清理涵管內挖掘堆積的土石，可能涵管放置較深，施工過程造成上方土石崩塌，整片土石塊壓碎涵管，將2工人活埋，消防員搶救1個多小時，救出2人時，均呈現OHCA沒有心跳呼吸，生命垂危，經緊急送醫搶救，最後仍宣告不治，警方報請檢察官明天相驗查明死因。

市政府勞動檢查處表示，該重大工安意外，造成2名工人不幸罹難，經派人趕到現場初步檢查，發現該工地施工挖掘超過1.5公尺，卻未先做好擋土牆再施工，雇主已違反規定，將待檢警調查後，如確實未先做好擋土牆施工，將追究雇主責任。