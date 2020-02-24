台中街頭三匪砸人愛車 警查一嫌到案辯：朋友叫我去

台中市東區進化路、力行路在今天凌晨4時許，傳出有市民開車停等紅燈時，遭三名歹徒持棍棒砸車，台中市第三警分局獲報，今天下午4時許循線查獲其中一名涉案的毛姓男子到案，並查獲作案車輛，其餘涉案人仍由警方持續緝捕；毛在警詢時承認涉案，但否認與被害的陳姓男子有仇怨，辯稱「也是朋友叫我去的」，全案警詢後將依傷害、毀損罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

據查，陳姓男子（24歲）今天凌晨4時許開車載卓姓女友（23歲），行經東區進化路、力行路停紅燈，突然有歹徒駕駛一輛白色BMW、黑色Benz廠牌的轎車尾隨在後，白色BMW停在陳轎車的左邊車道後，有3名年約20多歲歹徒持棍棒等凶器從白色BMW下車後，對著陳轎車的前後擋風玻璃、左右車窗玻璃、車頭、車尾，一陣猛砸，過程中不斷辱罵三字經。

三名惡徒在砸毀玻璃時，破裂的玻璃碎片四散，砸中陳、卓女的頭部、手腳，二人因此掛彩，三名惡徒砸車後搭乘白色BMW與黑色Bez一起逃離現場，附近民眾看見有惡徒當街砸車，趕緊報警，陳、卓女送醫治療後已無大礙，警方目前已逮捕一名涉案毛姓男子（32歲）到案，並積極緝捕其他在逃共犯到案，釐清案情。