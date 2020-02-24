台中街頭三匪砸人愛車 警查一嫌到案辯：朋友叫我去
台中市東區進化路、力行路在今天凌晨4時許，傳出有市民開車停等紅燈時，遭三名歹徒持棍棒砸車，台中市第三警分局獲報，今天下午4時許循線查獲其中一名涉案的毛姓男子到案，並查獲作案車輛，其餘涉案人仍由警方持續緝捕；毛在警詢時承認涉案，但否認與被害的陳姓男子有仇怨，辯稱「也是朋友叫我去的」，全案警詢後將依傷害、毀損罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
據查，陳姓男子（24歲）今天凌晨4時許開車載卓姓女友（23歲），行經東區進化路、力行路停紅燈，突然有歹徒駕駛一輛白色BMW、黑色Benz廠牌的轎車尾隨在後，白色BMW停在陳轎車的左邊車道後，有3名年約20多歲歹徒持棍棒等凶器從白色BMW下車後，對著陳轎車的前後擋風玻璃、左右車窗玻璃、車頭、車尾，一陣猛砸，過程中不斷辱罵三字經。
三名惡徒在砸毀玻璃時，破裂的玻璃碎片四散，砸中陳、卓女的頭部、手腳，二人因此掛彩，三名惡徒砸車後搭乘白色BMW與黑色Bez一起逃離現場，附近民眾看見有惡徒當街砸車，趕緊報警，陳、卓女送醫治療後已無大礙，警方目前已逮捕一名涉案毛姓男子（32歲）到案，並積極緝捕其他在逃共犯到案，釐清案情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言