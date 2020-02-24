影／「斯文無線電大盜」專偷卡車 火焰燒破車窗手法俐落

桃園市無線電大盜36歲曾姓男子去年相繼在桃園、中壢各地區專偷大貨卡車車用無線電主機，讓許多大卡車司機跳腳，他曾在中壢偷竊大貨車無線電，被網友錄到影像PO網仍未破案，警方據報，昨天深夜由檢察官核發拘票，在中壢區忠孝路附近將他逮捕到案，在曾男轎車內查獲10組無線電主機贓物，今天下午警訊後將他依竊盜罪嫌送移桃園地檢署偵辦聲押。

警方指出，曾姓男子去年來相繼在桃園、中壢各區，專偷大貨卡車使用的車用無線電主機，他以火焰槍從後車窗以火焰燒破車窗後，打開車門，輕鬆偷走車上無線電主機，由於他偷竊的無線電主機贓物脫手容易，造成不少大貨車無線電主機頻頻遭竊，上月初一輛大貨車無線電主機被竊，監視器拍到曾姓男子並未破案。

曾姓男子長相斯文、戴上黑框眼鏡，但偷竊大貨車車用無線電主機手法俐落，八德警方上月24日接獲民眾報案，調閱路口監視器，發現駕駛黑色轎車男子可疑，查出曾姓男子涉嫌，報請桃園地檢署檢察官指揮，昨夜會同刑大、中壢警方在中壢忠孝路附近將他逮捕到案。

警方在曾男轎車內看到10組大貨車用無線電主機傻眼，當場查扣無線電主機贓物及火焰槍一批犯案工具，經查閱報案失竊無線電主機車主後，至今天下午仍有4組無線電主機未找到車主，曾嫌警訊供承，偷竊6件無線電主機，否認偷竊其他無線電主機，辯稱未變賣。