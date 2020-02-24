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偷刮刮樂、12萬現金逃逸 通緝犯刮到一半35分鐘就被逮

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
鄭嫌在各地犯下10多件彩券竊案，遭地檢發布通緝中。記者謝進盛／翻攝
鄭嫌在各地犯下10多件彩券竊案，遭地檢發布通緝中。記者謝進盛／翻攝

遭檢方通緝中的60歲鄭姓慣竊，昨下午涉嫌在台南市新營區三興街一處彩券行竊走現金12萬餘元及刮刮樂市價1萬多元，警方偵辦約35分鐘後發現鄭嫌正專注在新營地景公園刮彩券，當場將他逮捕，今天下午依竊盜罪嫌送辦。

據知，鄭嫌先後在嘉義、新北等地多起犯下彩券行刮刮樂彩券竊案，遭地檢署發布通緝多達11案，各彩券行多張貼有鄭嫌犯案影像照片海報，提醒店家注意及嚇阻嫌犯，但鄭行蹤不定，居無定所，讓警方相當頭大。

昨下午3點多，鄭經過新營區三興街某彩券行，見四下無人趁隙偷取彩券行抽屜內現金12萬餘元及刮刮樂一批（市價1萬餘元），轉身離開時屋主發現，立即尖叫「有小偷！」鄭立即逃逸，被害人同步報警。

警方據報後，研判竊賊應該還在附近，出動警網在附近巡邏，約下午4點，偵查隊副隊長陳志偉於鐵道公園旁發現鄭嫌正坐在石椅上刮著刮刮樂，立即上前制伏鄭嫌，鄭落網時還吃驚稱「怎這麼快！」

新營分局長李名昌表示，如彩券行有類似被害情事，請立即與警方聯繫，並提醒商家販賣商品時，應提高警覺勿讓商品離開視線，以免成為竊嫌下手目標。

新營警分局獲報35分鐘後迅速逮人。記者謝進盛／翻攝
新營警分局獲報35分鐘後迅速逮人。記者謝進盛／翻攝

彩券行 刮刮樂 通緝

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