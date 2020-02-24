為友頂替車禍刑責 傷者急救不治後嚇到向警自首

宜蘭市吳姓男子日前為友人頂替開車闖紅燈撞人刑責，但事後得知傷者已不治且需負擔鉅額賠償後，嚇到向警方自首。警方之後查出另一名吳姓真正肇事者，全案送辦。

宜蘭縣警察局宜蘭分局今天表示，宜蘭市中山路5段與環市東路3段路口，20日凌晨約5時發生交通事故，一輛自小客車闖紅燈撞及一部機車。處理員警到場時，一名吳姓男子坦承當時是自小客車駕駛，並表示現場另外吳姓與林姓兩名友人是事後騎機車到場關切。

警方表示，當時坦承涉案的吳男事後得知機車騎士經送醫急救後已不治，且日後恐要負擔鉅額賠償金之後，昨晚嚇到急忙向警方坦承真正肇事者是當時在場的吳姓友人。全案今天依過失致死與偽造文書等罪嫌，移送宜蘭地方檢察署偵辦。

警方呼籲，開車應遵守交通安全規則、謹慎駕駛，發生車禍應勇於承擔，以免害人害己。