快訊

嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

台中大雅警分局成立 中市70名2線3星官警職務調整

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局因應搬遷新址、大雅警分局將在3月成立，今天發布新一波官警異動名單。記者陳宏睿／攝影
台中市警局因應搬遷新址、大雅警分局將在3月成立，今天發布新一波官警異動名單。記者陳宏睿／攝影

台中市警局因應大雅警分局將在3月11日成立，加上台中市警局搬遷到潭子區新址，人員需要先期進駐，台中市警局人事室今天發布70名2線3星的官警職務異動名單，台中市警局表示，名單內調任大雅分局人員，將在今年2月26日起進駐大雅分局，主管人員原職務兼任，非主管人員占原單位缺支援豐原分局辦理大雅分局籌備事宜。

台中市警局表示，除編號51大甲分局行政組組長陳欽錫在3月18日辦理離、到職外，餘人員統一在3月11日辦理離、到職。

此波官警調整名單如下：

1（新職務、姓名、原職務）

本局副分局長 張明輝 本局保安科保安股股長

2

本局副分局長 李瑞雄 第六分局督察組組長

3

本局保安科保安股股長 陳維耿 本局行政科正俗股股長

4

本局行政科正俗股股長 楊榮瑞 本局行政科警政股股長

5

本局行政科警政股股長 蔡渭卿 本局督察室督察員

6

本局督察室督察員 趙胤程 本局督察室警務正

7

本局督察室警務正 黃嘉承 本局人事室警務正

8

第六分局督察組組長 林文智 第一分局督察組組長

9

第一分局督察組組長 賴信凱 交通警察大隊督察組組長

10

交通警察大隊督察組組長 張政隆 本局督察室督察員

11

本局督察室督察員 張義宏 本局督察室警務正

12

本局督察室警務正 吳柏鋒 本局後勤科警務正

13

大雅分局行政組組長 王良德 第一分局行政組組長

14

第一分局行政組組長 徐明佑 本局訓練科警務正

15

本局訓練科警務正 陳淵山 本局後勤科警務正

16

本局後勤科警務正 黃鼎淳 本局資訊室警務正

17

大雅分局督察組組長 林立鑫 豐原分局督察組組長

18

豐原分局督察組組長 宋俊毅 和平分局督察組組長

19

和平分局督察組組長 曾裕景 本局督察室督察員

20

本局督察室督察員 林瑞銘 本局督察室警務正

21

本局督察室警務正 丁銘哲 本局人事室科員

22

大雅分局交通組組長 甘正德 本局秘書室研考股股長

23

本局秘書室研考股股長 王寵魁 本局保安科警務正

24

大雅分局保防組組長 高梅芳 本局保防科警務正

25

本局保防科警務正 林文都 本局公共關係室警務正

26

大雅分局防治組組長 宋姈花 婦幼警察隊偵防組組長

27

婦幼警察隊偵防組組長 洪坤寶 豐原分局交通組組長

28

豐原分局交通組組長 王國銘 本局秘書室警務正

29

大雅分局保安民防組組長 李世上 第二分局行政組組長

30

第二分局行政組組長 陳進煌 本局人事室股長

31

大雅分局勤務指揮中心主任 陳景旭 保安警察大隊督察組組長

32

保安警察大隊督察組組長 鍾文獻 本局人事室警務正

33

大雅分局秘書室主任 蘇孫鍾 豐原分局秘書室主任

34

豐原分局秘書室主任 吳上文 豐原分局行政組組長

35

豐原分局行政組組長 陳孟君 本局訓練科警務正

36

本局訓練科警務正 劉千瑜 本局人事室警務正

37

大雅分局偵查隊隊長 余俊燦 豐原分局偵查隊隊長

38

豐原分局偵查隊隊長 洪再德 刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長

39

刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長 張承瑞 刑事警察大隊偵查第七隊隊長

40

刑事警察大隊偵查第七隊隊長 張漢章 刑事警察大隊預防組組長

41

刑事警察大隊預防組組長 楊志源 刑事警察大隊專員

42

保安警察大隊秘書室主任 張嘉裕 本局秘書室庶務股股長

43

本局秘書室庶務股股長 王耀斌 本局督察室督察員

44

烏日分局保防組組長 鄭凱豪 烏日分局保安民防組組長

45

烏日分局保安民防組組長 陳鴻斌 烏日分局交通組組長

46

烏日分局交通組組長 許永鍠 第六分局防治組組長

47

第六分局防治組組長 歐天恩 少年警察隊預防組組長

48

少年警察隊預防組組長 李明立 少年警察隊偵查組組長

49

少年警察隊偵查組組長 關念聞 本局保防科保防股股長

50

本局保防科保防股股長 盧茂翔 本局保防科警務正

51

大甲分局行政組組長 陳欽錫 本局秘書室警務正

52

第三分局交通組組長 謝仁杰 第二分局交通組組長

53

第二分局交通組組長 黃家瑋 第二分局保安民防組組長

54

第二分局保安民防組組長 謝有昌 第三分局交通組組長

55

第五分局交通組組長 黃建樂 第五分局保防組組長

56

第五分局保防組組長 廖江陸 第五分局交通組組長

57

清水分局秘書室主任 李應華 清水分局防治組組長

58

清水分局防治組組長 蕭百修 清水分局秘書室主任

59

大甲分局保安民防組組長 王敏政 大甲分局防治組組長

60

大甲分局防治組組長 林明韋 大甲分局保安民防組組長

61

太平分局防治組組長 胡臺生 太平分局保防組組長

62

太平分局保防組組長 張忠義 太平分局防治組組長

63

東勢分局勤務指揮中心主任 鄧玄果 東勢分局保安民防組組長

64

東勢分局保安民防組組長 詹文彰 東勢分局秘書室主任

65

東勢分局秘書室主任 張思沛 東勢分局行政組組長

66

東勢分局行政組組長 黃東榮 東勢分局勤務指揮中心主任

67

保安警察大隊後勤組 郭育奇 保安警察大隊行政組

68

保安警察大隊行政組 龍富坤 保安警察大隊後勤組

69

本局資訊室作業管理股股長 林錦新 本局資訊室規劃設計股股長

70

本局資訊室規劃設計股股長 陳文地 本局資訊室作業管理股股長

警察 台中市

延伸閱讀

爆集體感染 山東監獄封閉管理：疫情不結束警務不輪換

香港一警察感染新冠肺炎 曾參加60人派對

調查局一級主管人事異動 11新處長上榜

大雅兩勇消殉職 違建業者起訴

相關新聞

載「女友」被警察臨檢懷疑運屍 苦主現身：羞恥到有陰影

2月14日情人節發生一起「運屍案」，警方攔查盤問後才發現是虛驚一場，騎士運送的其實是要價6萬元的人形塑膠模型。該名苦主騎士日前在PTT現身表示，當時被攔下很緊張，一直冒冷汗結巴的說「只是模型」，此事後他心裡一直有陰影，每次想與「女朋友」溫存時，就會浮現當時景況的尷尬，導致他至今仍未體驗過。

為友頂替車禍刑責 傷者急救不治後嚇到向警自首

宜蘭市吳姓男子日前為友人頂替開車闖紅燈撞人刑責，但事後得知傷者已不治且需負擔鉅額賠償後，嚇到向警方自首。警方之後查出另一...

偷刮刮樂、12萬現金逃逸 通緝犯刮到一半35分鐘就被逮

遭檢方通緝中的60歲鄭姓慣竊，昨下午涉嫌在台南市新營區三興街一處彩券行竊走現金12萬餘元及刮刮樂市價1萬多元，警方偵辦約...

騎重機下船突暴衝 金門烈嶼碼頭引道車禍3傷

金門縣烈嶼鄉九宮碼頭浮橋引道發生意外，所幸3人並無大礙。這是水頭碼頭自2013年新建啟用以來，首次發生浮橋引道車禍

台中大雅警分局成立 中市70名2線3星官警職務調整

台中市警局因應大雅警分局將在3月11日成立，加上台中市警局搬遷到潭子區新址，人員需要先期進駐，台中市警局人事室今天發布7...

私酒工廠藏台東山谷 海巡查獲累犯扣私酒逾2千公升

海巡署偵防分署台東查緝隊日前會同台東縣政府財政處菸酒管理科、台東縣警局台東分局偵查隊，前往東河鄉泰源山谷中查獲私釀米酒成...

影／好衰！草地起火不及跑 3年車成火燒車

高雄市林姓女子今天與胞弟和兒子，駕車前往嘉義市探訪友人，在舊燈會場地旁的志航路與新生路口處的草地上停車，卻發現草地起火，...

鐵馬逆向撞名車是「碰瓷」？ 警：騎士1年內未肇事

台中市一輛BMW轎車駛出停車場時和右側逆向騎來的一輛腳踏車發生碰撞，駕車的高姓駕駛認為錯不在己，且錄下對方疑似有意索賠的...

影／台中男賊翻牆進屋犯6案 失風遇屋主被逮個正著

台中市高姓男子去年8月底開始，陸續在西屯區尋找透天厝為作案目標，以翻牆進入屋內為手法行竊，高在去年9月時翻牆爬入方姓屋主...

62歲男挑戰單日「羅馬縱走」暈倒 CPR急救6小時喚不回

近年來在登山界很熱門的「羅馬縱走」傳出有山友猝逝，62歲林姓男子一行10人挑戰單日來回，林男在羅葉尾山攻頂後昏厥，同行山...

台中3惡煞當街砸車 車主與女友「嚇到六神無主」

台中市陳姓男子今天凌晨4時許開車載女友行經東區時，遭三名歹徒下車持棍棒一陣猛砸，陳轎車的擋風玻璃、車頭、車尾都被惡徒毀損...

南市議員關心消防員出勤安全 消防局：嚴禁車後艙載人

高雄市2月13日發生消防車出勤車禍的不幸意外造成消防人員一死四傷意外，全台輿論譁然，消防員的生命安全問題浮上檯面，台南市...

熱門新聞

花蓮女子陳屍臥房遭吹風機電線繞頸 前夫涉殺人罪收押

知名樂團蘇打綠 青峰與經紀人槓上被起訴

影／台南再傳托嬰中心虐童 為了戴口罩竟粗暴揪兩耳

影／北市萬華區22歲男陳屍座車 警介入調查中

車停路邊一整天 北市22歲男陳屍座車警初步排除他殺

縱他承認與小三嘿咻 法官仍判她無罪定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。