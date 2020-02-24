台中大雅警分局成立 中市70名2線3星官警職務調整
台中市警局因應大雅警分局將在3月11日成立，加上台中市警局搬遷到潭子區新址，人員需要先期進駐，台中市警局人事室今天發布70名2線3星的官警職務異動名單，台中市警局表示，名單內調任大雅分局人員，將在今年2月26日起進駐大雅分局，主管人員原職務兼任，非主管人員占原單位缺支援豐原分局辦理大雅分局籌備事宜。
台中市警局表示，除編號51大甲分局行政組組長陳欽錫在3月18日辦理離、到職外，餘人員統一在3月11日辦理離、到職。
此波官警調整名單如下：
1（新職務、姓名、原職務）
本局副分局長 張明輝 本局保安科保安股股長
2
本局副分局長 李瑞雄 第六分局督察組組長
3
本局保安科保安股股長 陳維耿 本局行政科正俗股股長
4
本局行政科正俗股股長 楊榮瑞 本局行政科警政股股長
5
本局行政科警政股股長 蔡渭卿 本局督察室督察員
6
本局督察室督察員 趙胤程 本局督察室警務正
7
本局督察室警務正 黃嘉承 本局人事室警務正
8
第六分局督察組組長 林文智 第一分局督察組組長
9
第一分局督察組組長 賴信凱 交通警察大隊督察組組長
10
交通警察大隊督察組組長 張政隆 本局督察室督察員
11
本局督察室督察員 張義宏 本局督察室警務正
12
本局督察室警務正 吳柏鋒 本局後勤科警務正
13
大雅分局行政組組長 王良德 第一分局行政組組長
14
第一分局行政組組長 徐明佑 本局訓練科警務正
15
本局訓練科警務正 陳淵山 本局後勤科警務正
16
本局後勤科警務正 黃鼎淳 本局資訊室警務正
17
大雅分局督察組組長 林立鑫 豐原分局督察組組長
18
豐原分局督察組組長 宋俊毅 和平分局督察組組長
19
和平分局督察組組長 曾裕景 本局督察室督察員
20
本局督察室督察員 林瑞銘 本局督察室警務正
21
本局督察室警務正 丁銘哲 本局人事室科員
22
大雅分局交通組組長 甘正德 本局秘書室研考股股長
23
本局秘書室研考股股長 王寵魁 本局保安科警務正
24
大雅分局保防組組長 高梅芳 本局保防科警務正
25
本局保防科警務正 林文都 本局公共關係室警務正
26
大雅分局防治組組長 宋姈花 婦幼警察隊偵防組組長
27
婦幼警察隊偵防組組長 洪坤寶 豐原分局交通組組長
28
豐原分局交通組組長 王國銘 本局秘書室警務正
29
大雅分局保安民防組組長 李世上 第二分局行政組組長
30
第二分局行政組組長 陳進煌 本局人事室股長
31
大雅分局勤務指揮中心主任 陳景旭 保安警察大隊督察組組長
32
保安警察大隊督察組組長 鍾文獻 本局人事室警務正
33
大雅分局秘書室主任 蘇孫鍾 豐原分局秘書室主任
34
豐原分局秘書室主任 吳上文 豐原分局行政組組長
35
豐原分局行政組組長 陳孟君 本局訓練科警務正
36
本局訓練科警務正 劉千瑜 本局人事室警務正
37
大雅分局偵查隊隊長 余俊燦 豐原分局偵查隊隊長
38
豐原分局偵查隊隊長 洪再德 刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長
39
刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長 張承瑞 刑事警察大隊偵查第七隊隊長
40
刑事警察大隊偵查第七隊隊長 張漢章 刑事警察大隊預防組組長
41
刑事警察大隊預防組組長 楊志源 刑事警察大隊專員
42
保安警察大隊秘書室主任 張嘉裕 本局秘書室庶務股股長
43
本局秘書室庶務股股長 王耀斌 本局督察室督察員
44
烏日分局保防組組長 鄭凱豪 烏日分局保安民防組組長
45
烏日分局保安民防組組長 陳鴻斌 烏日分局交通組組長
46
烏日分局交通組組長 許永鍠 第六分局防治組組長
47
第六分局防治組組長 歐天恩 少年警察隊預防組組長
48
少年警察隊預防組組長 李明立 少年警察隊偵查組組長
49
少年警察隊偵查組組長 關念聞 本局保防科保防股股長
50
本局保防科保防股股長 盧茂翔 本局保防科警務正
51
大甲分局行政組組長 陳欽錫 本局秘書室警務正
52
第三分局交通組組長 謝仁杰 第二分局交通組組長
53
第二分局交通組組長 黃家瑋 第二分局保安民防組組長
54
第二分局保安民防組組長 謝有昌 第三分局交通組組長
55
第五分局交通組組長 黃建樂 第五分局保防組組長
56
第五分局保防組組長 廖江陸 第五分局交通組組長
57
清水分局秘書室主任 李應華 清水分局防治組組長
58
清水分局防治組組長 蕭百修 清水分局秘書室主任
59
大甲分局保安民防組組長 王敏政 大甲分局防治組組長
60
大甲分局防治組組長 林明韋 大甲分局保安民防組組長
61
太平分局防治組組長 胡臺生 太平分局保防組組長
62
太平分局保防組組長 張忠義 太平分局防治組組長
63
東勢分局勤務指揮中心主任 鄧玄果 東勢分局保安民防組組長
64
東勢分局保安民防組組長 詹文彰 東勢分局秘書室主任
65
東勢分局秘書室主任 張思沛 東勢分局行政組組長
66
東勢分局行政組組長 黃東榮 東勢分局勤務指揮中心主任
67
保安警察大隊後勤組 郭育奇 保安警察大隊行政組
68
保安警察大隊行政組 龍富坤 保安警察大隊後勤組
69
本局資訊室作業管理股股長 林錦新 本局資訊室規劃設計股股長
70
本局資訊室規劃設計股股長 陳文地 本局資訊室作業管理股股長
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