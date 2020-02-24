台中大雅警分局成立 中市70名2線3星官警職務調整

台中市警局因應大雅警分局將在3月11日成立，加上台中市警局搬遷到潭子區新址，人員需要先期進駐，台中市警局人事室今天發布70名2線3星的官警職務異動名單，台中市警局表示，名單內調任大雅分局人員，將在今年2月26日起進駐大雅分局，主管人員原職務兼任，非主管人員占原單位缺支援豐原分局辦理大雅分局籌備事宜。

台中市警局表示，除編號51大甲分局行政組組長陳欽錫在3月18日辦理離、到職外，餘人員統一在3月11日辦理離、到職。

此波官警調整名單如下：