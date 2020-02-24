私酒工廠藏台東山谷 海巡查獲累犯扣私酒逾2千公升

海巡署偵防分署台東查緝隊日前會同台東縣政府財政處菸酒管理科、台東縣警局台東分局偵查隊，前往東河鄉泰源山谷中查獲私釀米酒成品計2400多公升，全案依菸酒管理法將張姓犯嫌函送台東縣政府財政處菸酒管理科裁處。

海巡署偵防分署台東查緝隊今天發布新聞稿指出，日前接獲情 資，有不肖業者為躲避查緝，將釀酒設備設在人煙罕至的泰源山區工寮內，2月20日張姓嫌犯人在工寮內釀酒，見時機成熟，發動稽查行動。

海巡署偵防分署台東查緝隊表示，工寮內製酒設備一應俱全，有鍋爐、酒槽、塑膠桶，從原料發酵到蒸餾成品以「一條龍」完成生產，查獲私釀米酒成品計2400多公升，將全數沒入銷毀。