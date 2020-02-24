騎重機下船突暴衝 金門烈嶼碼頭引道車禍3傷

金門縣烈嶼鄉九宮碼頭浮橋引道發生意外，所幸3人並無大礙。這是水頭碼頭自2013年新建啟用以來，首次發生浮橋引道車禍。

金門本島和烈嶼鄉（小金門）民眾必須靠交通船往來，金門本島民眾在水頭碼頭搭船，到小金門九宮碼頭。昨天這起交通事故，是九宮、水頭碼頭2013年新建啟用以來，第一次發生浮橋引道車禍。依金門縣港務處資料，往返兩地交通船，每天搭載近3800人次民眾和約860輛機車

港務處長何佩舉表示，以往都督促船公司加強人、車分流，下船時都有工作人員指引行進方向，民眾為何會走在引道上，正由警方進一步調查。若碼頭設施需要加強之處，如設立人車分流警示牌等，港務處會協助船公司改善。

至於事故發生原因，高雄港務警察總隊金門港中隊副中隊長黃德昭今天受訪表示，昨天下午接獲報案，騎重型機車下船的鄭姓男子疑暴衝，撞到引道上2名行人，3人經送衛生福利部金門醫院烈嶼分院並無大礙。

黃德昭表示，肇事的鄭男左腳踝受傷，2名下船的60多歲男性，分別有腦震盪、擦傷，3人酒測值都是零；依鄭男警訊說法，下船後突然車子失控，直往前衝。警方研判，浮橋引道間隙板受潮汐影響疑有落差，導致機車暴衝。