軍警合作成美談 助徬徨老婦返家

國軍海軍陸戰隊99旅陳姓少校在開車到某營區洽公時，在路上見到楊姓老婦在大寮區鳳林路上迷途，善心的陳少校便載著楊婦到派出所求救，幸好轄區警方昭明派出所長洪福臨曾處理過楊家中案件，一眼就認出楊，護送她回家，獲得家屬好評。

據了解，陳少校21日下午2點時，行經大寮區鳳林路四段、鳳林一路口時，見到楊婦站在路口發呆，陳察覺有異上前數次詢問楊，但楊都愁眉苦臉答不出話，陳只好就近到附近的林園警分局昭明所求助。

楊婦一進入派出所，昭明所長洪福臨一眼就認出，6旬的楊是他曾在過年前協助過的人，對當時楊不善言詞的印象深刻，聽到陳少校說明來意後，隨即請員警護送楊婦回家。

楊婦家屬也向警方說，楊的精神時有恍惚，常常離家許久才找得到歸途，見她平安返家後對軍警的熱心義舉表示感激。