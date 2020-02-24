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影／好衰！草地起火不及跑 3年車成火燒車
高雄市林姓女子今天與胞弟和兒子，駕車前往嘉義市探訪友人，在舊燈會場地旁的志航路與新生路口處的草地上停車，卻發現草地起火，延燒到車子底盤，3人趕緊下車逃生，車子隨即全面燃燒，林女痛心地說「車才剛買3年，實在很心疼」。
嘉義市消防局獲報後，派遣消防車前往救援，車子燃燒猛烈，5百公尺外就能看到濃煙竄升，消防人員約十分鐘內撲滅火勢，起火的轎車是中華汽車Zinger，車內外已全被燒毀，消防人員也隨即檢視起火的底盤。
林女說，她們一路從高雄北上來，車子都沒有異狀，但才剛停好車，就發現濃煙竄升，旁人見狀也說草地正在起火，他們想要發動汽車離開，卻發現都發不動，趕緊下車並報案，車子買了約3年，大概花了70多萬，現在不知如何是好。
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