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鐵馬逆向撞名車是「碰瓷」？ 警：騎士1年內未肇事
台中市一輛BMW轎車駛出停車場時和右側逆向騎來的一輛腳踏車發生碰撞，駕車的高姓駕駛認為錯不在己，且錄下對方疑似有意索賠的畫面，而騎腳踏車的秦姓市民則表示自己雖逆向，但看到對方時已來不及煞車停下。
據了解，BMW轎車是日前從烏日一處停車場駛出時和逆向騎來的腳踏車碰上，腳踏車的秦姓騎士（52歲）腳趾受傷，雙方都未酒駕。轎車車主把畫面PO上臉書後，引來許多臉友質疑腳踏車主是有意「碰瓷」以及可能有精神方面問題。
但警方指出，秦姓市民過去一年內並無類似肇事記錄，他本人未主張有精神方面問題，製作筆錄時亦能正常敘述。對於兩造是否合解，警方並不介入。
市警烏日交通分隊上午指出，腳踏車秦姓騎士因逆向行駛，已依道路交通管理處罰條例第73條開單，處以300元以上600元以下罰鍰。
至於轎車部分，雖然車主主張開出停車場時視線是看左側，不會看右側，覺得自己很無辜，但依交通管理處條規定，車主起步前應注意左右來車，是否違規還待把案情呈報給市警局交通大隊再進一步分析。
但是，據資深交通警官指出，轎車車主是否違規，判斷依據在於他在駛出停車場時是否有確實停等注意左右來車的動作，若是沒有，亦將有被處罰可能。
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