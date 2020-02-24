鐵馬逆向撞名車是「碰瓷」？ 警：騎士1年內未肇事

台中市一輛BMW轎車駛出停車場時和右側逆向騎來的一輛腳踏車發生碰撞，駕車的高姓駕駛認為錯不在己，且錄下對方疑似有意索賠的畫面，而騎腳踏車的秦姓市民則表示自己雖逆向，但看到對方時已來不及煞車停下。

據了解，BMW轎車是日前從烏日一處停車場駛出時和逆向騎來的腳踏車碰上，腳踏車的秦姓騎士（52歲）腳趾受傷，雙方都未酒駕。轎車車主把畫面PO上臉書後，引來許多臉友質疑腳踏車主是有意「碰瓷」以及可能有精神方面問題。

但警方指出，秦姓市民過去一年內並無類似肇事記錄，他本人未主張有精神方面問題，製作筆錄時亦能正常敘述。對於兩造是否合解，警方並不介入。

市警烏日交通分隊上午指出，腳踏車秦姓騎士因逆向行駛，已依道路交通管理處罰條例第73條開單，處以300元以上600元以下罰鍰。

至於轎車部分，雖然車主主張開出停車場時視線是看左側，不會看右側，覺得自己很無辜，但依交通管理處條規定，車主起步前應注意左右來車，是否違規還待把案情呈報給市警局交通大隊再進一步分析。