把愛傳出去！清水警為民服務獲贈水果 轉送獨老及弱勢

台中市清水警分局員警幫助民眾，不以為意，不久竟收到對方寄來的水果，員警將水果轉送轄區內獨居老人和弱勢家庭，讓民眾的回報更有意義。

駱姓男子日前走進台中市清水警分局沙鹿分駐所值班台，說話吱吱吾吾有點不太好意思的表情，在警員王惟萲、蔡瑞修詢問下，駱男才說，他從新北市中和區開車載小孩到台中市沙鹿區與前妻相聚，回程路上發現車子没油，自己又忘了帶錢包，人生地不熟附近又没認識的朋友，不得已下才求助於警方，兩名警員聽到後二話不說立刻合資借與駱男300元加油，駱男連聲道謝留下兩名員警姓名及聯絡方式後隨即離去。

2月20日，沙鹿分駐所收到一箱橘子，收件人為警員蔡瑞修，當時蔡員以為寄錯了，循線打電話詢問最終聯繫到駱男，駱男表示為了感謝當天慷慨解囊助他解困的員警，所以特地請友人寄一箱季節盛產的橘子表示謝意，還向員警表示將會親自到沙鹿分駐所返還借款，員警的幫助讓他非常感動。

沙鹿分駐所警員蔡瑞修表示，當時駱男來求助時，想說大年初三正值春節期間，為了讓民眾順利返家過好年，且求助金額不大，研判駱男所求助是事實，便與另名員警王惟萲合資借與民眾紓困，就當做善事，没想到，竟意外收到一箱水果，為了讓這份愛心延續下去，將這橘子分送給轄區獨居長者及弱勢民眾享用，讓大家都能感受這份溫暖。

沙鹿分駐所所長林駿騏表示，警察機關沒有提供借錢的服務，民眾向員警求助借錢案例不多見，警方也會查證後尋求其他管道幫忙解困，如民眾臨時且需小額資助，通常警察同仁會事實個人自掏腰包幫忙民眾，另外，如果是在沙鹿火車站搭火車沒有車資，也會引導民眾申請「川資」。