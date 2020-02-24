載「女友」被警察臨檢懷疑運屍 苦主現身：羞恥到有陰影

2月14日情人節發生一起「運屍案」，警方攔查盤問後才發現是虛驚一場，騎士運送的其實是要價6萬元的人形塑膠模型。該名苦主騎士日前在PTT現身表示，當時被攔下很緊張，一直冒冷汗結巴的說「只是模型」，此事後他心裡一直有陰影，每次想與「女朋友」溫存時，就會浮現當時景況的尷尬，導致他至今仍未體驗過。

彰化一名員警村上所14日攔查到一名男性騎士，發現機車後座躺著一個黑色塑膠袋，疑似是有人被綁在塑膠袋內，直覺認為騎士是運屍，被攔查的騎士也不講話，讓員警立刻找來其他支援，小心翼翼打開塑膠袋，仔細一看才發現塑膠袋內是成人娃娃，並非真人。該騎士表示，他花了6萬元買了身高163公分、重量30公斤的成人娃娃。

該名苦主騎士在PTT現身說法，他表示，當時有向警察解釋，只是沒有明講清楚，畢竟這種東西也很難啟齒，再加上被攔下來很緊張，旁邊又有警車閃燈被圍捕，路人都在圍觀，所以我當下一直冒冷汗、結巴，只能說「只是....模模模型啦」 。

他表示，我不知道為什麼說不出其他話，一直跳針只會說模型，又被警察喝斥，最後只好眼睜睜看著被拆封，那種羞恥當下真的很想死。他解釋，成人娃娃其實是二手的，才沒有用紙箱請貨運載送。

他也表示，事發至今心裡一直有陰影，每次想使用娃娃時，腦海就會浮現當時的尷尬場景，導致他到現在還沒體驗過，不過他也說，下週已請好連假，準備回家與「女朋友溫存」。