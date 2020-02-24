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影／台中男賊翻牆進屋犯6案 失風遇屋主被逮個正著
台中市高姓男子去年8月底開始，陸續在西屯區尋找透天厝為作案目標，以翻牆進入屋內為手法行竊，高在去年9月時翻牆爬入方姓屋主的住處，意圖打開浴室窗戶進入時作案時，被方逮個正著，未料高在落網後隔3天，又以相同手法跑到曾姓屋主家行竊，偷走現金、外幣，台中市第六警分局追查，高至少涉嫌6起同類竊案，造成民眾損失13萬，高辯稱「缺錢花用才犯案」，全案警詢後依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。
據查，高姓男子（31歲）擔任臨時工，有竊盜前科，因缺錢花用而重操舊業，去年8月21日開始在西屯區尋找透天厝犯案，高被監視器拍到翻牆進入馮姓屋主的住處，偷走馮存放在屋內的小豬存錢桶，損失6000餘元，高食髓知味，繼續在8月31日、9月3日、11日、14日、18日以相同手法行竊，但14日行竊時，在開窗欲爬入方姓屋主的浴室時，被方抓個正著，失風被逮。
警方清查，高犯案6起，得手5件，除了裝有6000餘元的小豬撲滿外，還有4.9萬元的現金、2.5萬元現金、2.5萬元的首飾、金項鍊、2.8萬現金，總計得手贓款13萬餘元，警方查獲高時，高辯稱贓款已花用殆盡，因缺錢、沒工作才會行竊，全案經警詢後依侵入住宅竊盜罪，函送台中地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾出門前應將家中門窗確實上鎖，重要證件及存摺應放在安全處所，避免有心人士趁機行竊。
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