62歲男挑戰單日「羅馬縱走」暈倒 CPR急救6小時喚不回

近年來在登山界很熱門的「羅馬縱走」傳出有山友猝逝，62歲林姓男子一行10人挑戰單日來回，林男在羅葉尾山攻頂後昏厥，同行山友加上趕到的消防隊員輪番CPR急救6小時，仍無法恢復呼吸心跳，由直升機吊掛遺體下山。

「羅馬縱走」是指羅葉尾山到馬武佐野郡山的稜線，沿線景觀豐富，有神木、巨木群與鐵杉林等，先登上羅馬縱走最高峰羅葉尾山，再前往馬武佐野郡山，可眺望雪山山脈稜線，還可看到武陵農場，全長約10公里，得自備食物、飲水，難度不低。

台中市消防局表示，林男昨天清晨從羅葉尾山的登山口思源啞口入山，攻頂後往馬武佐野郡山方向下山，昨下午1點半林男突然暈倒，同行山友報案表示，林男有中風病史，忽然昏厥且疑似無呼吸、心跳，消防員透過電話指導CPR急救。

消防局表示，林男所在地周邊山林密佈，無法透過直升機吊掛，梨山分隊小隊長黃暉銘率領10人趕往現場，救難人員昨晚6點45分抵達現場，同行山友仍持續實施CPR，救難人員接手急救。