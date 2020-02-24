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台中3惡煞當街砸車 車主與女友「嚇到六神無主」

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市陳姓男子與女友今天凌晨開車行經東區進化路、力行路時，遭3名歹徒當街砸車，陳車的前後擋風玻璃、左右側車窗玻璃全毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子與女友今天凌晨開車行經東區進化路、力行路時，遭3名歹徒當街砸車，陳車的前後擋風玻璃、左右側車窗玻璃全毀。記者陳宏睿／翻攝

台中市陳姓男子今天凌晨4時許開車載女友行經東區時，遭三名歹徒下車持棍棒一陣猛砸，陳轎車的擋風玻璃、車頭、車尾都被惡徒毀損，陳與女友雖然在車內，但都被碎玻璃給砸中身體，造成頭部、手腳都掛彩，惡徒砸車後逃逸，陳證稱與歹徒都不認識，也無與人結怨，不知為何會遭人砸車，直說「嚇得六神無主」。警方已掌握涉案車輛，緝捕涉案嫌犯到案說明，全案暫依毀損、傷害罪嫌偵辦。

據調查，陳姓男子（24歲）今天凌晨4時許開車載卓姓女友（23歲），行經東區進化路、力行路停紅燈，突然有歹徒駕駛一輛白色BMW、黑色Benz廠牌的轎車尾隨在後，白色BMW停在陳轎車的左邊車道後，有3名年約20多歲歹徒持棍棒等凶器從白色BMW下車後，對著陳轎車的前後擋風玻璃、左右車窗玻璃、車頭、車尾，一陣猛砸，過程中不斷辱罵三字經。

三名惡徒在砸毀玻璃時，破裂的玻璃碎片四散，砸中陳、卓女的頭部、手腳，二人因此掛彩，三名惡徒砸車後搭乘白色BMW與黑色Bez一起逃離現場，附近民眾看見有惡徒當街砸車，趕緊報警，陳、卓女送醫治療後已無大礙，警方已調閱監視器，掌握涉案車輛，將全力緝捕歹徒到案，全案暫依傷害、毀損罪偵辦。

台中市第三警分局呼籲，民眾勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子一定依法嚴辦，以維護市民安心的生活環境。

台中市陳姓男子與女友今天凌晨開車行經東區進化路、力行路時，遭3名歹徒當街砸車，陳車的前後擋風玻璃、左右側車窗玻璃全毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子與女友今天凌晨開車行經東區進化路、力行路時，遭3名歹徒當街砸車，陳車的前後擋風玻璃、左右側車窗玻璃全毀。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子與女友今天凌晨開車行經東區進化路、力行路時，遭3名歹徒當街砸車，陳車的前後擋風玻璃、左右側車窗玻璃全毀。記者陳宏睿／翻攝
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